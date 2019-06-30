НОВОСТИ

18-летняя внучка Ротару закрутила роман с французским бизнесменом

Нового бойфренда Сони Евдокименко рассекретили поклонники девушки.

18-летняя внучка Ротару закрутила роман с французским бизнесменом
Соня Евдокименко / www.instagram.com/iamsofiaeve/

Поклонники рассекретили нового бойфренда 18-летней внучки Софии Ротару — Сони Евдокименко. Молодая девушка встречается с французским бизнесменом по имени Марко Дюменил.

Сама Евдокименко не афиширует свои отношения, однако этого не стесняется делать бойфренд Софии. Нежные фотографии пары регулярно появляются на странице Дюменила в соцсети Instagram. Именно так фанаты выяснили, что сердце молодой красавицы занято.

Марко публикует совместные фотографии с Соней из Монте-Карло, Парижа, а на днях пара отправилась в путешествие на автомобиле.

Судя по тому, когда снимки с Евдокименко стали появляться у Дюменила в Instagram, молодые люди начали встречаться минувшей зимой. В первых числах марта они уже гуляли по Парижу.

О новой пассии внучки Ротару известно немногое: Марко увлекается искусством и любит много путешествовать.

Напомним, что недавно Соня Евдокименко публиковала кадры у себя в Instagram, на которых она позирует в белом бикини на французском побережье. Судя по всему, в качестве фотографа тогда как раз выступил Дюменил.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

бойфрендновый романСоня ЕвдокименкоСофия ЕвдокименкоСофия Ротару

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
18-летняя внучка Ротару закрутила роман с французским бизнесменом
Интересно?
Поделись с друзьями: