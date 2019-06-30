18-летняя внучка Ротару закрутила роман с французским бизнесменом

Поклонники рассекретили нового бойфренда 18-летней внучки Софии Ротару — Сони Евдокименко. Молодая девушка встречается с французским бизнесменом по имени Марко Дюменил.

Сама Евдокименко не афиширует свои отношения, однако этого не стесняется делать бойфренд Софии. Нежные фотографии пары регулярно появляются на странице Дюменила в соцсети Instagram. Именно так фанаты выяснили, что сердце молодой красавицы занято.

Марко публикует совместные фотографии с Соней из Монте-Карло, Парижа, а на днях пара отправилась в путешествие на автомобиле.

Судя по тому, когда снимки с Евдокименко стали появляться у Дюменила в Instagram, молодые люди начали встречаться минувшей зимой. В первых числах марта они уже гуляли по Парижу.

О новой пассии внучки Ротару известно немногое: Марко увлекается искусством и любит много путешествовать.

Напомним, что недавно Соня Евдокименко публиковала кадры у себя в Instagram, на которых она позирует в белом бикини на французском побережье. Судя по всему, в качестве фотографа тогда как раз выступил Дюменил.