Садальский смирился с тем, что его помнят по роли карманника Кирпича

Актер Станислав Садальский в Instagram заявил, что его раньше очень расстраивало одно обстоятельство. Дело в том, что многие поклонники запомнили его по одной роли – карманника Кирпича из культовой картины с Владимиром Высоцким «Место встречи изменить нельзя». При этом он заметил, что смирился с этим. Отметим, что актер сыграл много других замечательных ролей.

Также Садальский отдал должное прекрасной актрисе Людмиле Гурченко. Как он сказал, звезда умела «красиво отвечать идиотам».

больше по теме Садальский высказался о больничной эпопее Алибасова Актер не верит, что продюсер действительно находился в коме.

«Был свидетелем ситуации, когда к ней в Питере в «Октябрьском» после премьеры фильма Германа, подошла тетя возрастом под полтинник и сказала: «Как же вы хорошо сыграли в «Карнавальной ночи», я даже купила на днях диск». Все, кто это слышал, чуть со стыда не сгорели за эту недалёкую. А Гурченко ей тихонько ответила: «Ну, может, вы не знаете, у меня после этого еще фильмы были…»

Отметим, что Станислав Садальский ранее жаловался, что его перестали приглашать на съемки в кино. Сейчас он в основном занят в спектаклях. Недавно со своей подругой Татьяной Васильевой он ездил в Германию, где с успехом отыграл на сценах немецких городов.