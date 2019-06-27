Звездные истории

Садальский смирился с тем, что его помнят по роли карманника Кирпича

Раньше артист расстраивался по этому поводу.

Садальский смирился с тем, что его помнят по роли карманника Кирпича
Садальский расстроен, что его все помнят только по роли Кирпича/globallookpress.com

Актер Станислав Садальский в Instagram заявил, что его раньше очень расстраивало одно обстоятельство. Дело в том, что многие поклонники запомнили его по одной роли – карманника Кирпича из культовой картины с Владимиром Высоцким «Место встречи изменить нельзя». При этом он заметил, что смирился с этим. Отметим, что актер сыграл много других замечательных ролей.

Также Садальский отдал должное прекрасной актрисе Людмиле Гурченко. Как он сказал, звезда умела  «красиво отвечать идиотам».

«Был свидетелем ситуации, когда к ней в Питере в «Октябрьском» после премьеры фильма Германа, подошла тетя возрастом под полтинник и сказала: «Как же вы хорошо сыграли в «Карнавальной ночи», я даже купила на днях диск». Все, кто это слышал, чуть со стыда не сгорели за эту недалёкую. А Гурченко ей тихонько ответила: «Ну, может, вы не знаете, у меня после этого еще фильмы были…»

Отметим, что Станислав Садальский ранее жаловался, что его перестали приглашать на съемки в кино. Сейчас он в основном занят в спектаклях. Недавно со своей подругой Татьяной Васильевой он ездил в Германию, где с успехом отыграл на сценах немецких городов.

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Тэги:

Картина "Место встречи изменить нельзя"Людмила ГурченкоСтанислав Садалський

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Садальский смирился с тем, что его помнят по роли карманника Кирпича
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