НОВОСТИ

Дочь Киркорова трогательно поздравила брата с днем рождения

Алла-Виктория посвятила Мартину красивые строчки стихотворения.

Дочь Киркорова трогательно поздравила брата с днем рождения
Сыну Киркорова исполнилось семь лет/globallookpress.com

Дочь поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова Алла-Виктория нежно поздравила своего брата Мартина с днем рождения. Мальчику исполнилось семь лет. В сторис Instagram Филипп Киркоров разместил трогательное видео. На кадрах девочка сидит рядом со своим братом и посвящает ему красивые строчки из стихотворения.

Мартин Киркоров, Алла-Виктория Киркорова
Дочь Киркорова поздравила брата с днем рождения/instagram.com/fkirkorov/

«Ты мне больше, чем брат. Ты мне больше, чем друг. Ты мне ближе всех самых ближайших подруг. Я тебе расскажу, я с тобой поделюсь. Я с тобой ничего-ничего не боюсь! Ты меня подбодришь и всех лучше поймешь. Ты меня защитишь и улыбку вернешь. Я всем сердцем горжусь быть сестрою твоей! И за то, что ты есть, брат, спасибо, тебе!»

После этого Алла-Виктория и Мартин нежно обнялись. Далее Филипп Киркоров опубликовал архивную запись, сделанную в 2012 году на концерте в Болгарии. Именно в этой стране, находясь на гастролях, он узнал, что в Майами у него родился сын.

Напомним, что Мартин Киркоров появился на свет от суррогатной матери. Его сестра Алла-Виктория родилась также в США от суррогатной матери за семь месяцев до этого. Не так давно Киркоров рассказывал, что хотел отдать детей вместе в первый класс. Однако в школе ему сказали, что девочка будет подавлять мальчика, поэтому ей стоит идти учиться раньше. В этом году Алла-Виктория закончила первый класс. Мартину же только предстоит пойти в школу осенью.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла-Виктория Киркоровадень рожденияМартин КиркоровФилипп Киркоров

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочь Киркорова трогательно поздравила брата с днем рождения
Интересно?
Поделись с друзьями: