Дочь Киркорова трогательно поздравила брата с днем рождения

Дочь поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова Алла-Виктория нежно поздравила своего брата Мартина с днем рождения. Мальчику исполнилось семь лет. В сторис Instagram Филипп Киркоров разместил трогательное видео. На кадрах девочка сидит рядом со своим братом и посвящает ему красивые строчки из стихотворения.

«Ты мне больше, чем брат. Ты мне больше, чем друг. Ты мне ближе всех самых ближайших подруг. Я тебе расскажу, я с тобой поделюсь. Я с тобой ничего-ничего не боюсь! Ты меня подбодришь и всех лучше поймешь. Ты меня защитишь и улыбку вернешь. Я всем сердцем горжусь быть сестрою твоей! И за то, что ты есть, брат, спасибо, тебе!»

После этого Алла-Виктория и Мартин нежно обнялись. Далее Филипп Киркоров опубликовал архивную запись, сделанную в 2012 году на концерте в Болгарии. Именно в этой стране, находясь на гастролях, он узнал, что в Майами у него родился сын.

Напомним, что Мартин Киркоров появился на свет от суррогатной матери. Его сестра Алла-Виктория родилась также в США от суррогатной матери за семь месяцев до этого. Не так давно Киркоров рассказывал, что хотел отдать детей вместе в первый класс. Однако в школе ему сказали, что девочка будет подавлять мальчика, поэтому ей стоит идти учиться раньше. В этом году Алла-Виктория закончила первый класс. Мартину же только предстоит пойти в школу осенью.