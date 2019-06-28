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Киркоров и Зара выступили на свадьбе друзей Мишель Серовой

Дочь известного певца Александра Серова отдыхает в Нью-Йорке.

Киркоров и Зара выступили на свадьбе друзей Мишель Серовой
Александр Серов с дочерью Мишель. Фото: instagram.com/mishel_serova/

После собственной шумной свадьбы Мишель Серова отправилась на торжество друзей. Дочь Александра Серова взяла с собой супруга, чтобы прогуляться по центральному парку Нью-Йорка. Девушка остановилась в роскошном отеле с отделкой в стиле барокко.

На вечеринке, которая была посвящена предстоящей свадьбе, Мишель Серова танцевала под известные хиты российских звезд. Для гостей выступил Филипп Киркоров с песнями «Ибица» и «Цвет настроения синий». Мишель обнималась с Зарой, пока певице не нужно было выйти на сцену. Артистка также исполнила свои известные композиции.

Для вечера Мишель Серова выбрала золотистое платье-бюстье, расшитое камнями. Во время собственной свадьбы на Барвихе звездная дочь сменила три свадебных платья ради шикарных снимков. Дочь Александра Серова сыграла свадьбу тайно и до последнего прятала лицо мужа. Молодоженов рассекретил Игорь Николаев, который выступал на торжестве и первым опубликовал фотографии с мероприятия.

Кстати, отец невесты, Александр Серов, изначально заявлял, что не сможет попасть на свадьбу дочери. Позже Мишель выложила видео, на котором видно, как артист танцует и веселится наравне со всеми в ресторане.

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Александр СеровЗараМишель СероваНью-ЙоркФилипп КиркоровФилипп Киркоров последние новости

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Киркоров и Зара выступили на свадьбе друзей Мишель Серовой
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