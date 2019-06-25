«Люди падки на хайп»: Пригожин высказался об отравлении Алибасова

С каким интересом с 4 июня общественность вольно или невольно наблюдала за, казалось, трагическими событиями в жизни Бари Алибасова, с таким же интересом сегодня люди следят за тем, как в пресс одна за другой появляются публикации, разоблачающие «серьезное отравление» продюсера. По этому поводу высказались уже даже незаинтересованные люди, врачи, что уж говорить о коллегах не первой «звездной категории». При этом люди серьезные и авторитетные в шоу-бизнесе до последнего времени держались от мутной истории в стороне. Только накануне происходящее со своим коллегой прокомментировал известный продюсер Иосиф Пригожин.
По его словам, шоу-бизнес — вообще сплошное шоу «за стеклом», и для достижения цели все средства хороши. Однако, пока нет ответа на вопрос о том, было ли согласие на все происшедшее самого Алибасова.
«Так или иначе, Бари Каримович повел народ за собой – это сплошной хайп, люди на него очень падкие. Сегодня всем подавай скандалы и негатив. Чем грязнее – тем больше эффекта, грязь прилипает», — уверен Пригожин.
При этом продюсер вспоминает, что это еще лет 20 назад такое было бы неприемлемо. Иосиф Пригожин подчеркивает, что Бари Каримович всегда относился к Бари Каримовичу с пиететом, как к старшему коллеге, но все происходящее сегодня, ему не нравится. Продюсер отмечает, что ему самому не раз приходилось лежать в больнице и даже реанимации, но от всегда старался это не афишировать, пишет кр.ru.