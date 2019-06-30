НОВОСТИ

Анна Хилькевич боится, что спортом придется заниматься всю жизнь

Но все же звезда призналась, что любит тренироваться.

Анна Хилькевич боится, что спортом придется заниматься всю жизнь
Анна Хилькевич не собирается отказываться от спортивных тренировок. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Несколько дней назад актриса Анна Хилькеич иронично рассказала о своем неудачном опыте «стать мудрой женщиной». Стремление следовать советам из книги закончилось глобальным фиаско – у звезды сериала «Универ» кувырком пошел весь день.

Но вот с чем точно актриса не будет экспериментировать, так это со своими спортивными тренировками – внешний вид, подтянутая фигура очень важны для Анны. Вот только, как призналась накануне Хилькевич, ее, порой, терзают некоторые пугающие мысли.

«Я, конечно, люблю спорт… Но иногда меня пугает мысль о том, что им нужно будет заниматься всю жизнь. И передыхать особо нельзя, а даже наоборот — нужно будет заниматься еще усердней и стабильней», — пишет в своей новой публикации актриса.

Поклонники похвалили звезду за стремление выглядеть отлично и безупречную внешность.

«На самом деле тяжело сделать первый шаг! Вы не думайте, как тяжело будет заниматься спортом. А идите и занимайтесь и будете меняться и полюбите себя и свое тело!» — пишет одна из поклонниц звезды.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна Хилькевичзанятия спортомзвездазвездные тренировкистройная фигура

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анна Хилькевич боится, что спортом придется заниматься всю жизнь
Интересно?
Поделись с друзьями: