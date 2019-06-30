Анна Хилькевич боится, что спортом придется заниматься всю жизнь

Несколько дней назад актриса Анна Хилькеич иронично рассказала о своем неудачном опыте «стать мудрой женщиной». Стремление следовать советам из книги закончилось глобальным фиаско – у звезды сериала «Универ» кувырком пошел весь день.

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Но вот с чем точно актриса не будет экспериментировать, так это со своими спортивными тренировками – внешний вид, подтянутая фигура очень важны для Анны. Вот только, как призналась накануне Хилькевич, ее, порой, терзают некоторые пугающие мысли.

«Я, конечно, люблю спорт… Но иногда меня пугает мысль о том, что им нужно будет заниматься всю жизнь. И передыхать особо нельзя, а даже наоборот — нужно будет заниматься еще усердней и стабильней», — пишет в своей новой публикации актриса.

Поклонники похвалили звезду за стремление выглядеть отлично и безупречную внешность.

«На самом деле тяжело сделать первый шаг! Вы не думайте, как тяжело будет заниматься спортом. А идите и занимайтесь и будете меняться и полюбите себя и свое тело!» — пишет одна из поклонниц звезды.