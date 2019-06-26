Хилькевич попробовала жить по советам книги про отношения

Анна Хилькевич поделилась с подписчицами секретом женской мудрости. Как призналась сама актриса, она вычитала его из книги про отношения. Словом, мудрость заключается не в возрасте, а в знаниях и реакциях на проблемы и неприятности.

«Прежде чем выдать эмоциональный ответ, нужно немного выждать и несколько секунд обдумать. И будет нам счастье, причём всем — и женщине, и мужчине», — добавила Анна Хилькевич в Instagram.

Этот совет вдохновил звезду «Универа». Актриса приняла решение стать «мудрой женщиной». На следующее утро она встала на два часа раньше, чтобы успеть опробовать секрет из книги. Хилькевич попыталась собрать дочку и приготовить завтрак, но в итоге опоздала на встречу.

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Актриса в спешке одела дочь и выбежала из дома, но забыла взять с собой телефон и перекус. Из-за этого Анна Хилькевич осталась раздраженной на весь день. Стать «мудрой женщиной» ей так и не удалось. «О, мудрая Анна, обожаю тебя», — пошутила над собой актриса.