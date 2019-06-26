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Хилькевич попробовала жить по советам книги про отношения

Актриса иронично обыграла цитату из произведения, испробовав на самой себе определенный эксперимент.

Хилькевич попробовала жить по советам книги про отношения
Анна Хилькевич. Фото: globallookpress

Анна Хилькевич поделилась с подписчицами секретом женской мудрости. Как призналась сама актриса, она вычитала его из книги про отношения. Словом, мудрость заключается не в возрасте, а в знаниях и реакциях на проблемы и неприятности.

«Прежде чем выдать эмоциональный ответ, нужно немного выждать и несколько секунд обдумать. И будет нам счастье, причём всем — и женщине, и мужчине», — добавила Анна Хилькевич в Instagram.

Этот совет вдохновил звезду «Универа». Актриса приняла решение стать «мудрой женщиной». На следующее утро она встала на два часа раньше, чтобы успеть опробовать секрет из книги. Хилькевич попыталась собрать дочку и приготовить завтрак, но в итоге опоздала на встречу.

Актриса в спешке одела дочь и выбежала из дома, но забыла взять с собой телефон и перекус. Из-за этого Анна Хилькевич осталась раздраженной на весь день. Стать «мудрой женщиной» ей так и не удалось. «О, мудрая Анна, обожаю тебя», — пошутила над собой актриса.

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Анна Хилькевичличная жизнь. отношениясовет звезды

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Хилькевич попробовала жить по советам книги про отношения
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