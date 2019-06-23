Костнер раскрыл «тайну» постера к «Телохранителю» с Уитни Хьюстон

Актер признался, что сам выбрал кадр для промо-материала к фильму 1992 года.

Кевин Костнер и Уитни Хьюстон сыграли главные роли в фильме «Телохранитель». Картина вышла на экраны в 1992 году и стала одной из самых кассовых. При бюджете в 40 миллионов долларов она сумела собрать в мировом прокате почти 411 миллионов долларов.

Постер, на котором Фрэнк Фармер (Кевин Костнер) выносит из ночного клуба Рэйчел Мэррон (Уитни Хьюстон), спасая ее от разбушевавшейся толпы фанатов, стал визитной карточкой фильма. Однако это произошло только благодаря настойчивости Костнера.

64-летний артист раскрыл «тайну» постера, рассказав, что на самом деле на нем изображена не сама Хьюстон, а одна из ее дублерш. В тот день, когда снималась эта сцена, певица уехала с площадки домой. Поэтому ее заменила двойник.

«На самом деле там была вовсе не Уитни. Она уехала домой и то была ее дублерша. Она уткнулась головой в мое плечо, что было логично, так как она была напугана», — поделился он «секретом».

Костнер также признался, что именно он выбрал это фото для постера, так как его автором был его друг Бен Гласс. Ему пришлось выдержать настоящий бой с создателями фильма, которые хотели, чтобы на постере было видно лицо Хьюстон.

«Сначала он им не понравился, так как не было видно лица Уитни. Они прислали мне пять макетов, где было видно ее лицо. Однако я сказал, что первый — самый лучший. В результате он и остался», — вспоминает актер.

В фильме «Телохранитель» Костнеру и Хьюстон удалось с экрана передать «химию», которая возникла между их героями. Однако, по мнению актера, этого бы не было, если бы не талантливый сценарий, написанный Лоуренсом Кэзданом.

«Некоторые моменты с Уитни были очень эмоциональные и именно слова каким-то образом создавали эту «химию», — отметил артист.

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Хьюстон, которая умерла в феврале 2012 года в возрасте 48 лет, после выхода «Телохранителя» вознеслась на олимп славы.

Костнер был ее наставником и именно он подсказал идею, которая помогла хиту «I Will Always Love You» стать одним из самых продаваемых синглов в истории, пишет Mirror.