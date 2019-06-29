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Жена Малинина объяснила, почему отправила детей за границу

Звездные супруги хотят защитить наследников от нежелательного внимания публики.

Жена Малинина объяснила, почему отправила детей за границу
Александр и Эммы Малинины женаты почти 30 лет. Фото: globallookpress.com

Двойняшкам Александра и Эммы Малининых вскоре исполнится по 19 лет. Фрол и Устинья давно уже живут за границей и учатся в немецком колледже. На родину ребята пока не собираются.

Не секрет, что поклонники звезд уделяют повышенное внимание и их близким. Публика внимательно следит за каждым шагом артистов и членов их семей, а иногда это внимание становится слишком назойливым и нежелательным.

Как рассказала Эмма Малинина, ставшая гостьей программы «Честное слово с Юрием Николаевым», это в полной мере можно отнести и к ее родным. Например, даже школьный преподаватель, услышав очередную грязную сплетню, может обсудить ее прямо в классе при учениках. Жена исполнителя уверена, что детей необходимо защитить от слухов и пересудов. Именно поэтому сын и дочь пары были отправлены в Германию.

«За границей никто не знает Малинина, нет слухов вокруг его имени», – говорит Эмма.

Напомним, в следующем году супруги отметят тридцатилетие брака. На днях Эмма Малинина опубликовала в Instagram архивное фото, на котором она и ее звездный муж запечатлены вскоре после бракосочетания. На снимке, сделанном в 1990 году, супруги выглядят совсем молодыми.

Как сообщал портал teleprogramma.pro, Малинин был женат трижды. Вторая жена артиста, певица Ольга Зарубина, признавалась, что певец «пустился во все тяжкие», как только узнал о ее беременности. Уже в 1991 году вместе с дочерью Малинина Кирой Зарубина уехала в США, долгое время певец официально не признавал ребенка.

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Александр МалининУстинья МалининаЭмма Малинина

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Жена Малинина объяснила, почему отправила детей за границу
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