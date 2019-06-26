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Малинина поделилась снимком с мужем, сделанным вскоре после свадьбы

Архивному фото из семейного альбома 19 лет.

Малинина поделилась снимком с мужем, сделанным вскоре после свадьбы
Александр Малинин женился на Эмме в 1990 году/globallookpress.com

Супруга музыканта Александра Малинина Эмма в Instagram опубликовала архивный снимок, на котором она позирует с мужем. Фотография была сделана в далеком 1990 году. Именно тогда, в феврале, певец и врач-гинеколог сыграли свадьбу. «Фото из семейного архива. 1990 год», — подписала снимок Эмма Малинина. На фотографии певцу чуть больше тридцати лет. Мало похожа на себя и его нынешняя супруга. В хештегах Эмма Малинина написала: «Первый год семейной жизни». Судя по всему, снимок был сделан вскоре после свадьбы.

Отметим, что Эмма Малинина – третья жена музыканта. Ранее он был женат на скрипачке из вокально-инструментального ансамбля Инне Курочкиной, а чуть позже на певице Ольга Зарубиной.

Кстати, Ольга Зарубина не так давно приходила в гости к Лере Кудрявцевой, где в студии программы «Секрет на миллион» подробно рассказывала о жизни с музыкантом. По словам Зарубиной, певец, когда узнал, что его жена беременна, пустился во все тяжкие. Супруге и дочери он не уделял должного внимания.

Кстати, совсем скоро Кира, дочь Малинина от Зарубиной, выйдет замуж за американского военного. Правда, отца на свадьбе, скорее всего, не будет. С дочерью он не общается. Добавим, что в браке с Эммой Малининой родились близнецы Фрол и Устинья.

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Малинина поделилась снимком с мужем, сделанным вскоре после свадьбы
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