Звездный стиль

Летний стиль: Бузова выбрала оранжевый топ и мини-шорты

Стилист Елена Бестави не сомневается, что шорты можно назвать одеждой на все времена.

Летний стиль: Бузова выбрала оранжевый топ и мини-шорты
Ольга Бузова (Фото: Борис Кудрявов/"ЭГ")

В весенне-летнем сезоне 2019 мини-шорты попали в категорию тренда благодаря универсальности. Так, стилист Елена Бестави в интервью Teleprogramma.pro подметила, что этот предмет гардероба можно назвать одеждой на все времена.

«Объяснение этому только одно — шорты очень практичны. Меняются длина, цвет, фактура, декор в соответствии с тенденциями сезонов», — добавил модный эксперт.

На личной страничке в Instagram Ольга Бузова поделилась с подписчиками фото из недавней фотосессии. В кадре ведущая «Дома-2» позирует в оранжевом топе и джинсовых мини-шортах. Образ певицы дополнили кроссовки. Ранее телеведущая признавалась, что из-за плотного рабочего графика она не успевает сделать новый маникюр и сходить на расслабляющий массаж.

Ольга Бузова в мини-шортах
Ольга Бузова примерила джинсовые мини-шорты (Фото: Instagram.com/buzova86)

После расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым, который, к слову, сыграл свадьбу с моделью из Ростова-на-Дону Анастасией Костенко, певица согласилась принять участие в съемках реалити-шоу «Замуж за Бузову». Однако с финалистом проекта — Денисом Лебедевым — отношений за периметром съемочной площадки знаменитость построить не смогла. Впрочем, этим летом канал ТНТ анонсировал новое шоу, где Ольга снова будет выбирать себе избранника.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездный стильОльга Бузова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Летний стиль: Бузова выбрала оранжевый топ и мини-шорты
Интересно?
Поделись с друзьями: