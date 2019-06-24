Летний стиль: Бузова выбрала оранжевый топ и мини-шорты

Стилист Елена Бестави не сомневается, что шорты можно назвать одеждой на все времена.

В весенне-летнем сезоне 2019 мини-шорты попали в категорию тренда благодаря универсальности. Так, стилист Елена Бестави в интервью Teleprogramma.pro подметила, что этот предмет гардероба можно назвать одеждой на все времена.

«Объяснение этому только одно — шорты очень практичны. Меняются длина, цвет, фактура, декор в соответствии с тенденциями сезонов», — добавил модный эксперт.

На личной страничке в Instagram Ольга Бузова поделилась с подписчиками фото из недавней фотосессии. В кадре ведущая «Дома-2» позирует в оранжевом топе и джинсовых мини-шортах. Образ певицы дополнили кроссовки. Ранее телеведущая признавалась, что из-за плотного рабочего графика она не успевает сделать новый маникюр и сходить на расслабляющий массаж.

После расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым, который, к слову, сыграл свадьбу с моделью из Ростова-на-Дону Анастасией Костенко, певица согласилась принять участие в съемках реалити-шоу «Замуж за Бузову». Однако с финалистом проекта — Денисом Лебедевым — отношений за периметром съемочной площадки знаменитость построить не смогла. Впрочем, этим летом канал ТНТ анонсировал новое шоу, где Ольга снова будет выбирать себе избранника.