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Мария Шарапова приобрела трехэтажный особняк на берегу океана

Огромный коттедж построен в минималистическом стиле.

Мария Шарапова приобрела трехэтажный особняк на берегу океана
Мария Шарапова купила особняк/globallookpress.com

Российская теннисистка Мария Шарапова приобрела трехэтажный особняк на берегу океана в Америке. Своим новым домом она похвасталась на обложке журнала Architectural Digest, посвященного интерьерам. Как рассказала звезда тенниса, она досконально вникала во все, над чем работали проектировщики и дизайнеры ее нового жилья.

В Instagram Мария Шарапова разместила фотографию жилища. Дом построен в минималистическом стиле. Мебели, соответственно, немного, акцент сделан на свободное пространство. В доме есть зал для тренировок и открытый бассейн, а также дорожка для игры в боулинг. Она специально для гостей, которые будут приходит к теннисистке в гости.

Как сказала Шарапова, когда дом строился, то она была одержима процессом создания жилья. Она отметила, что могла прямо с теннисного турнира отправиться в офис архитекторов, чтобы лично контролировать каждую деталь. Звезда сказала, что это был ее проект, поэтому она так трепетно относилась к строительству дома.

С кем будет жить в новом доме теннисистка, пока неизвестно. Марии Шараповой приписывали множество романов. Одно время она встречалась с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Правда, до свадьбы дело так и не дошло.

Мария Шарапова одна из сильнейших российских теннисисток. Правда, в последнее время спортсменку замучили травмы. Впрочем, ранее девушка говорила, что свое последнее слово в теннисе она еще не сказала.

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Григор ДимитровМария ШараповаСША

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Мария Шарапова приобрела трехэтажный особняк на берегу океана
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