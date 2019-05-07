Королева корта и бала: Мария Шарапова неожиданно для себя самой сменила стиль

Накануне в Нью-Йорке прошел ежегодный Бал Института костюма Met Gala-2019, который не пропускают светские львицы, певицы, актрисы и модели. Каждая из девушек искала свой способ выделиться. Кэтти Перри облачилась в костюм гамбургера, а Ким Кардашян поразила всех платьем, которое выглядело мокрым. Русские красавицы тоже побывали на маскараде. Ирина Шейк блистала на красной дорожке в наряде с глубоким декольте.

Мало кто мог предположить, что бал посетит и прославленная российская теннисистка Мария Шарапова. Она много лет живет в США, но не забывает о своих корнях. Спортсменка любит русскую кухню и никогда не откажется от пельменей и блинчиков. Обычно она предпочитает сдержанные и лаконичные наряды, но для такого вечера Шарапова решилась на эксперимент. Она облачилась в черное платье Givenchy с закрытым верхом, акцентом на талии и подолом из полупрозрачной розовой сетки. Свой образ теннисистка дополнила ярким макияжем.

«Тема этого года действительно вывела меня из моей минималистской эстетики в игривый мир крылатых глаз и красных губ», — призналась Мария подписчикам.

Поклонники восхитились красотой 32-летней спортсменки. Некоторые и представить не могли, что она может быть настолько женственной. «Ооо, да, великолепна», «Необычный мейк под классный наряд», «Что-то от японского стиля, что-то от русского. Сказочно», «Королева корта и бала», — прокомментировали снимки с мероприятия пользователи.

Добавим, что Шараповой составлял компанию ее возлюбленный, 39-летний миллионер Александр Гилкс. Он же близкий друг принца Гарри. Молодые люди достаточно редко вместе появляются на публике, но на этот раз сделали исключение. Избранник спортсменки облачился в черные брюки и белый пиджак с бабочкой, чтобы соответствовать торжественному случаю. Напомним, об их романе заговорили в прошлом году.