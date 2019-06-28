НОВОСТИ

Никита Пресняков положил конец слухам о романе с Асси

Певец заявил, что ему ни дня не будет скучно с женой Аленой Красновой.

Никита Пресняков положил конец слухам о романе с Асси
Никита Пресняков счастлив с женой/globallookpress.com

Певец Никита Пресняков на своей страничке в Instagram разместил несколько снимков со своей супругой Аленой Красновой. На фотографиях молодые люди обнимаются. Видно, что они абсолютно счастливы. «С этим человеком я готов закрыться в бункере на 100 лет и ни одного дня нам не будет скучно», — заявил музыкант.

Отметим, что внук Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой женился на Красновой в 2017 году. На торжественном мероприятии присутствовали самые близкие друзья семьи. Никита Пресняков родился от брака известной певицы и актрисы Кристины Орбакайте, дочери Пугачевой, с Владимиром Пресняковым-младшим.

Кстати, не так давно стали распространяться слухи, что в семье Никиты Преснякова не все гладко. Якобы мужчина закрутил роман со звездой картины «Улетный экипаж» Катрин Асси. Девушка приезжала к молодому человеку в США, и они очень много времени проводили вдвоем на звукозаписывающей студии. Появившиеся снимки — яркое свидетельство, что это неправда.

Кстати, Катрин Асси называли любовницей актера Гелы Месхи. Якобы из-за нее рухнул брак звезды с актрисой Екатериной Климовой. Асси даже пришлось выступить с официальным заявлением, что никакого романа между ней и Месхи нет и в помине.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена КрасноваКатрин АссиНикита Пресняков

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Никита Пресняков положил конец слухам о романе с Асси
Интересно?
Поделись с друзьями: