Никита Пресняков положил конец слухам о романе с Асси

Певец заявил, что ему ни дня не будет скучно с женой Аленой Красновой.

Певец Никита Пресняков на своей страничке в Instagram разместил несколько снимков со своей супругой Аленой Красновой. На фотографиях молодые люди обнимаются. Видно, что они абсолютно счастливы. «С этим человеком я готов закрыться в бункере на 100 лет и ни одного дня нам не будет скучно», — заявил музыкант.

Отметим, что внук Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой женился на Красновой в 2017 году. На торжественном мероприятии присутствовали самые близкие друзья семьи. Никита Пресняков родился от брака известной певицы и актрисы Кристины Орбакайте, дочери Пугачевой, с Владимиром Пресняковым-младшим.

больше по теме Катрин Асси подозревают в романе с Никитой Пресняковым С внуком Аллы Пугачевой девушка познакомилась в США.

Кстати, не так давно стали распространяться слухи, что в семье Никиты Преснякова не все гладко. Якобы мужчина закрутил роман со звездой картины «Улетный экипаж» Катрин Асси. Девушка приезжала к молодому человеку в США, и они очень много времени проводили вдвоем на звукозаписывающей студии. Появившиеся снимки — яркое свидетельство, что это неправда.

Кстати, Катрин Асси называли любовницей актера Гелы Месхи. Якобы из-за нее рухнул брак звезды с актрисой Екатериной Климовой. Асси даже пришлось выступить с официальным заявлением, что никакого романа между ней и Месхи нет и в помине.