Катрин Асси подозревают в романе с Никитой Пресняковым

Актрису Катрин Асси, которая, по слухам, разрушила крепкий союз актеров Гелы Месхи и Екатерины Климовой, подозревают в романе с Никитой Пресняковым. Молодые люди познакомились несколько лет назад в США. В прессе Катрин называли «американской подругой» Преснякова. В прошлом году пару заподозрили в романе. Дело в том, что молодой человек больше времени проводил не с молодой женой Аленой Красновой, а с красоткой Катрин.

В какой-то момент Алена Краснова уехала в Португалию, а в это время Пресняков с новой подругой пропадал на студии, где записывал свой первый англоязычный альбом. При этом Катрин составляла ему компанию в студии, хотя к музыке актриса не имеет никакого отношения.

Отметим, что Катрин Асси далеко не простушка, как может показаться на первый взгляд. Девочка с ранних лет работала моделью. При этом всегда мечтала быть актрисой, поэтому в штате Мэриленд, где она жила с родителями, девушка посещала театральный кружок. В начале двухтысячных годов семья Катрин Асси перебралась в Россию. Ее мать открыла собственный Дом моды. Бизнес шел очень успешно. Среди клиенток Асси звезда Голливуда Мишель Родригес и многие российские знаменитости.

Добавим, что школу Катрин Асси заканчивала уже в столице. Затем она успешно училась на актерском факультете ВГИКа. В 2015 году ей досталось роль в картине «Лондонград», что и стало поворотным моментом в ее судьбе. После же выхода картины «Улетный экипаж», где она блестяще сыграла стюардессу, девушка проснулась знаменитой, сообщает «Комсомольская правда».