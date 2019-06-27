Мария Погребняк опровергла слухи о рукоприкладстве мужа

Мария Погребняк почти со школьных лет завоевала сердце Павла Погребняка. Их считают одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. Футболист играет за клуб «Урал», путешествует с супругой и воспитывает вместе с ней троих детей. В соцсетях светская львица то и дело публикует семейные снимки, на которых царит идиллия. Сама она владеет шоу-румом и иногда выступает в качестве модели на показах.

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Со стороны кажется, что у Марии и Павла нет никаких проблем. Но недавно девушка стала постоянно носить солнцезащитные очки. Пользователи Сети пришли к выводу, что она прячет синяки под глазами, которые якобы поставил ей муж. Увидев устрашающие заголовки в СМИ, Погребняк решила прояснить ситуацию.

«Одни сплетни и слухи! Везде ложь, а ведь люди верят газетам. Мой муж любимый на сборах уже как 10 дней! Ну как можно было такое выдумать? А если я хожу в чёрных очках — это значит, что у меня два глаза подбитых», — с иронией и негодование высказалась светская львица.

Поклонники поддержали девушки. Они призвали ее не принимать близко к сердцу подобные сплетни. Многие считают, что Погребняк очень заботливый муж и отец. По их мнению, он никогда бы не поднял руку на свою супругу.