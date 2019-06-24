КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Мария Погребняк предостерегла девушек от увеличения губ

Супруга футболиста не раз прибегала к процедуре по коррекции объема и рассказала о проблемах, с которыми столкнулась.

Мария Погребняк предостерегла девушек от увеличения губ
Мария Погребняк Фото:instagram.com/mariapoga

30-летняя Мария Погребняк не стесняется рассказывать, что прибегает к различным бьюти-процедурам для улучшения своей внешности. Она честно делится с подписчиками всеми подробностями и нюансами косметологических вмешательств.

На этот раз жена футболиста Павла Погребняка предостерегла поклонниц от увеличения губ при помощи одного из популярных препаратов — биополимерного геля. По ее словам, этот гель один из самых недорогих, что делает его очень востребованным, но спустя некоторое время побочные эффекты процедуры перевешивают все плюсы.

Мария Погребняк
Мария Погребняк Фото: nstagram.com/mariapoga

Погребняк объяснила, что биополимер сбивается в комки, делая губы неровными, врастает в ткани, образуя фиброз, но самое главное — удалить его можно только хирургическим путем, сам он не рассасывается.

В комментариях, отвечая на вопросы подписчиц, Мария призналась, что сама сделала дорогостоящую операцию, потому что гель сбился в комки.

Мария Погребняк
Мария Погребняк Скриншот: instagram.com/mariapoga

Одна из поклонниц пожаловалась, что делает уже третью операцию по удалению геля и результат пока далек от идеала. Погребняк посочувствовала девушке.

«Зато теперь будет все красиво, я тоже очень рада, что от него избавилась», — написала она.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

бьюти-процедурыкосметологияМария Погребнякувеличение губ

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мария Погребняк предостерегла девушек от увеличения губ
Интересно?
Поделись с друзьями: