Мария Погребняк предостерегла девушек от увеличения губ

Супруга футболиста не раз прибегала к процедуре по коррекции объема и рассказала о проблемах, с которыми столкнулась.

30-летняя Мария Погребняк не стесняется рассказывать, что прибегает к различным бьюти-процедурам для улучшения своей внешности. Она честно делится с подписчиками всеми подробностями и нюансами косметологических вмешательств.

На этот раз жена футболиста Павла Погребняка предостерегла поклонниц от увеличения губ при помощи одного из популярных препаратов — биополимерного геля. По ее словам, этот гель один из самых недорогих, что делает его очень востребованным, но спустя некоторое время побочные эффекты процедуры перевешивают все плюсы.

Погребняк объяснила, что биополимер сбивается в комки, делая губы неровными, врастает в ткани, образуя фиброз, но самое главное — удалить его можно только хирургическим путем, сам он не рассасывается.

В комментариях, отвечая на вопросы подписчиц, Мария призналась, что сама сделала дорогостоящую операцию, потому что гель сбился в комки.

Одна из поклонниц пожаловалась, что делает уже третью операцию по удалению геля и результат пока далек от идеала. Погребняк посочувствовала девушке.

«Зато теперь будет все красиво, я тоже очень рада, что от него избавилась», — написала она.