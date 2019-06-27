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Джигурда готов сняться в «Брат-3», если режиссером будет Тарантино

Актер обозначил свою принципиальную позицию.

Джигурда готов сняться в «Брат-3», если режиссером будет Тарантино
Никита Джигурда обозначил свою позицию по съемкам фильма "Брат-3"/globallookpress.com

Актер Никита Джигурда в Instagram высказал свою позицию по поводу своего возможного участия в картине «Брат-3». «Согласие на съемки в фильме «Брат-3» я не Стасу Барецкому и никому другому не давал. Но при этом я готов сняться в любой роли в фильме «Брат-3» с участием яркого и непредсказуемого Стаса Барецкого, но при одном непременном условии. Режиссером фильма «Брат-3» должен быть Квентин Тарантино. Эта моя позиция», — сказал Никита Джигурда.

Отметим, что ранее актер Стас Барецкий всерьез рассматривал идею снять продолжение культового фильма. При этом он называл сразу несколько фамилий известных актеров, которые якобы уже дали свое согласие сняться в этом кино.

Когда об идее узнали исполнитель одной из главных ролей актер Виктор Сухоруков и отец Сергея Бодрова, то выразили по этому поводу свое негодование. По их словам, Стас Барецкий решил просто попиариться на всей этой истории. Кстати, также считает большинство других актеров.

Картины «Брат» и «Брат-2» стали культовыми сразу после выхода на экраны. Главную роль в них сыграл актер Сергей Бодров-младший, который погиб при сходе лавины Колка в 2002 году в Кармадонском ущелье.

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Тэги:

Картина "Брат-3"Квентин ТарантиноНикита ДжигурдаСтас Барецкий

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Джигурда готов сняться в «Брат-3», если режиссером будет Тарантино
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