Джигурда планировал сыграть в одном фильме с Харитоновым

23 июня скончался Андрей Харитонов. Звезда «Овода» не дожил месяц до своего 60-летия. Друзья и коллеги остались шокированы трагической новостью. Актер собирался участвовать в проектах, но рак желудка не пощадил известного артиста.

Никита Джигурда почтил память Андрея Харитонова. Эксцентричный актер вспомнил, как играл вместе с ним в фильме «Любить по-русски – 3». Джигурда мог вновь встретиться с артистом на съемочной площадке, но этому не суждено было сбыться. Режиссером фильма «Я вернулся» собирался выступить Алексей Панин.

«Уходят талантливейшие артисты, болея от отсутствия внимания и ролей того уровня, которого они достойны», — написал Никита Джигурда в Instagram.

больше по теме Панин собирался снять Андрея Харитонова в своем фильме Актер пообещал коллеге роль в проекте, но планам не суждено было сбыться.

В комментариях Алексей Панин эмоционально ответил: «Слёзы текут». Скандальный актёр также написал пост о Харитонове. Панин хотел, чтобы роль в его фильме стала последней для покойного артиста.