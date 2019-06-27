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Сын Алдонина приревновал отца к дочери Юлии Началовой

Артему не понравилось, что папа уехал на водном мотоцикле с Верой без него.

Сын Алдонина приревновал отца к дочери Юлии Началовой
Евгений Алдонин находится сейчас в Турции/http://globallookpress.com

Сын футболиста Евгения Алдонина от второго брака двухлетний Артем устроил истерику во время отдыха в Турции, где сейчас находится вся семья. Мальчику не понравилось, что его отец уехал на водном мотоцикле с Верой. На страничке в Instagram в сторис Ольги Алдониной, второй жены футболиста, появилась запись. Видно, что мальчик очень расстроен. При этом мать пытается его успокоить. Она говорит ребенку, что они сейчас покатаются и вернутся. При этом Артем плачет. Через какое-то время Евгений Алдонин со своей дочерью от брака с певицей Юлией Началовой действительно причаливают к берегу.

Артем Алдонин
Артем устроил сцену ревности отцу/instagram.com/ole_ole4ka/

Отметим, что Евгений Алдонин с семьей уже несколько недель находится в Турции. Спортсмен открыл летнюю школу, где ребята из разных регионов России могут повысить свои навыки игры в футбол. Вместе с ним на отдых отправилась супруга с сыном, а также Вера Алдонина, дочь скончавшейся в марте певицы Юлии Началовой.

Надо сказать, что Ольга Алдонина окружила ребенка заботой. Вера сейчас в хорошем настроении. Она веселится и радуется жизни.

Недавно стало известно, что девочка на протяжении трех месяцев скрывала слезы по маме от бабушки и дедушки. Как рассказывал отец певицы Виктор Началов, Вера не показывала при них своих чувств. Заплакал подросток только тогда, когда ей стали задавать вопросы журналисты о ее маме.

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Артем АлдонинВера АлдонинаЕвгений АлдонинОльга АлдонинаТурцияЮлия Началова

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Сын Алдонина приревновал отца к дочери Юлии Началовой
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