Вера Алдонина с отцом и мачехой посетила концерт Билана

Дочь скончавшейся в марте певицы Юлии Началовой Вера Алдонина вместе со второй женой своего отца Ольгой, а также папой посетила концерт Димы Билана, который состоялся в Турции. На кадрах в сторис Instagram Ольги Алдониной появилась запись. На кадрах можно увидеть, как девушка с Верой Алдониной, а также футболистом танцуют. Дима Билан спел свои главные хиты. «Песни молодости», – подписала видеозапись Ольга Алдонина, которая за короткий промежуток времени смогла заменить Вере мать.

Отметим, что после окончания учебы в школе Вера Алдонина отправилась вместе с отцом и мачехой в Турцию на отдых. Также с семейством находится сын футболиста от второго брака. В Турции спортсмен открыл летнюю школу для молодых футболистов. К нему на подготовку приезжают юные спортсмены из разных уголков страны.

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Ходили слухи, что Евгений Алдонин забрал дочь у родителей Юлии Началовой, но это оказалось не так. Просто сейчас каникулы, поэтому Вера проводит больше времени с отцом. Виктор Началов не так давно рассказывал, что осенью внучка опять будет жить с ним и бабушкой, потому что школа находится рядом с их домом.

Кстати, в сентябре исполнится полгода, как ушла из жизни Юлия Началова. Вера Алдонина вступит в права наследства. Между тем известно, что хоккеист Александр Фролов пока не отказался от своей части в квартире певицы. Не исключено, что он будет судиться с 12-летним ребёнком.