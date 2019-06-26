Пугачева в Минске собирается посетить казино и сыграть в автоматы

Промоутер Сергей Лавров, который занят организацией грядущего концерта Аллы Пугачёвой в Минске, заявил, что Примадонна решила выступить в столице Белоруссии вовсе не ради денег. Звезда, как он говорит, хочет развеяться. Как утверждает Лавров, во время визита в Минск Примадонна посетит местное казино. Она обожает играть в автоматы, которые, как известно, запрещены в России. Лавров утверждает, что таким образом Пугачёва убьет двух зайцев – совместит приятное (игру в казино) с полезным (концерт).

Также Сергей Лавров рассказал, что давно пытался заманить Пугачеву с концертом в Минск. Но она все время отказывалась. Примадонна ссылалась на серьезный возраст. Кроме того, она говорила, что ее за последние годы очень утомили переезды. Впрочем, от частных выступлений она никогда не отказывалась. При этом сразу озвучивала сумму – 25 миллионов рублей или 350 тысяч евро. Лавров сказал, что в Минске Примадонне столько заработать не удастся. Ее гонорар не превысит сто тысяч евро.

больше по теме Пугачева поедет на концерт в Минске в личном спецвагоне Примадонна по-прежнему предпочитает передвигаться на поездах.

Ранее Алла Пугачёва рассказывала, что не умеет играть в покер, рулетку и даже в карты. Ей всегда нравилось испытать удачу в игровых автоматах с мультяшными картинками. Примадонна отмечала, что не готова проиграть огромную сумму денег, сообщает «Комсомольская правда».