НОВОСТИ

Пугачева в Минске собирается посетить казино и сыграть в автоматы

Промоутер Сергей Лавров давно приглашал певицу в Белоруссию.

Пугачева в Минске собирается посетить казино и сыграть в автоматы
Пугачева в Минске пойдет играть в казино/globallookpress.com

Промоутер Сергей Лавров, который занят организацией грядущего концерта Аллы Пугачёвой в Минске, заявил, что Примадонна решила выступить в столице Белоруссии вовсе не ради денег. Звезда, как он говорит, хочет развеяться. Как утверждает Лавров, во время визита в Минск Примадонна посетит местное казино. Она обожает играть в автоматы, которые, как известно, запрещены в России. Лавров утверждает, что таким образом Пугачёва убьет двух зайцев – совместит приятное (игру в казино) с полезным (концерт).

Алла Пугачева
Пугачева в Минске отправится играть в казино/globallookpress.com

Также Сергей Лавров рассказал, что давно пытался заманить Пугачеву с концертом в Минск. Но она все время отказывалась. Примадонна ссылалась на серьезный возраст. Кроме того, она говорила, что ее за последние годы очень утомили переезды. Впрочем, от частных выступлений она никогда не отказывалась. При этом сразу озвучивала сумму – 25 миллионов рублей или 350 тысяч евро. Лавров сказал, что в Минске Примадонне столько заработать не удастся. Ее гонорар не превысит сто тысяч евро.

Ранее Алла Пугачёва рассказывала, что не умеет играть в покер, рулетку и даже в карты. Ей всегда нравилось испытать удачу в игровых автоматах с мультяшными картинками. Примадонна отмечала, что не готова проиграть огромную сумму денег, сообщает «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваБелоруссияМинскСергей Лавров

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пугачева в Минске собирается посетить казино и сыграть в автоматы
Интересно?
Поделись с друзьями: