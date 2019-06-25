Алла Пугачева призналась, что заплатила за успех здоровьем и страданиями

Певица Алла Пугачева рассказала, чем заплатила за свой успех на сцене. На фанатской страничке Примадонны в Instagram появилась архивная запись, во время которой звезда общалась со своими поклонниками. Они задавали ей вопросы на разные темы. Всех, конечно, интересовал ее путь к славе. Один из молодых людей, присутствующих в зале, взял слово: «У меня такой вопрос. Говорят, что в жизни за все приходится платить. Вы платите по счетам?»

На это Алла Пугачева ответила: «Конечно. Я уже столько заплатила. За все. За успех, за любовь. Но я готова и дальше платить по этим счетам лишь бы еще пожить в здравии и в счастье», — сказала певица.

На этом молодой человек не успокоился и продолжил диалог с Примадонной: «А в чем проявляется эта плата?» — спросил он.

«В здоровье. В страданиях. Ну, конечно, за успех надо платить. Чем я плачу? Конечно же, здоровьем. Это же был очень тяжелый путь с шестнадцати лет. Это сейчас можно поехать в хорошие гостиницы, в которых тебя встречают как звезду. Ну все тебе. Вот тебе вот это, вот тебе вот это. Ну не жизнь, а сказка. А когда я начинала, то у меня слезы замерзали в автобусе. Вот такие льдинки были на лице, потому что холод был собачий», — вспомнила исполнительница свой путь на большой сцене.

Отметим, что легендарная певица в апреле этого года отметила семидесятилетие. С аншлагом прошел ее концерт в Кремлевском дворце. Билеты на шоу достигали баснословных цен. Недавно стало известно, что Алла Пугачева с этой же программой выступит в Минске. Добавим, что сейчас звезда все время проводит за воспитанием своих детей близнецов Гарри и Лизы.