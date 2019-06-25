НОВОСТИ

Алла Пугачева призналась, что заплатила за успех здоровьем и страданиями

По словам Примадонны, путь к славе был очень непростым.

Алла Пугачева призналась, что заплатила за успех здоровьем и страданиями
Алла Пугачева дорого заплатила за успех на сцене/globallookpress.com

Певица Алла Пугачева рассказала, чем заплатила за свой успех на сцене. На фанатской страничке Примадонны в Instagram появилась архивная запись, во время которой звезда общалась со своими поклонниками. Они задавали ей вопросы на разные темы. Всех, конечно, интересовал ее путь к славе. Один из молодых людей, присутствующих в зале, взял слово: «У меня такой вопрос. Говорят, что в жизни за все приходится платить. Вы платите по счетам?»

На это Алла Пугачева ответила: «Конечно. Я уже столько заплатила. За все. За успех, за любовь. Но я готова и дальше платить по этим счетам лишь бы еще пожить в здравии и в счастье», — сказала певица.

На этом молодой человек не успокоился и продолжил диалог с Примадонной: «А в чем проявляется эта плата?» — спросил он.

«В здоровье. В страданиях. Ну, конечно, за успех надо платить. Чем я плачу? Конечно же, здоровьем. Это же был очень тяжелый путь с шестнадцати лет. Это сейчас можно поехать в хорошие гостиницы, в которых тебя встречают как звезду. Ну все тебе. Вот тебе вот это, вот тебе вот это. Ну не жизнь, а сказка. А когда я начинала, то у меня слезы замерзали в автобусе. Вот такие льдинки были на лице, потому что холод был собачий», — вспомнила исполнительница свой путь на большой сцене.

Отметим, что легендарная певица в апреле этого года отметила семидесятилетие. С аншлагом прошел ее концерт в Кремлевском дворце. Билеты на шоу достигали баснословных цен. Недавно стало известно, что Алла Пугачева с этой же программой выступит в Минске. Добавим, что сейчас звезда все время проводит за воспитанием своих детей близнецов Гарри и Лизы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Плата за успех"Алла ПугачеваМинск

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Алла Пугачева призналась, что заплатила за успех здоровьем и страданиями
Интересно?
Поделись с друзьями: