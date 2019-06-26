«Это тяжелый люкс?»: Ксения Собчак «незаметно» сменила цвет волос

Как и любая медийная персона, рассказывающая в интернете о чуть ли не каждом своем шаге, скандальная журналистка и ведущая Ксения Собчак не преминула воспользоваться возможностями социальных сетей и похвасталась новым цветом волос.

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«Покрасилась (буду врать, что выгорело на солнце) Как вам?» — поинтересовалась звезда у своих подписчиков.

Если обобщить ответы – «никак», ответили в комментариях. И не потому, что не понравилось, а потому что особой разницы в изменившейся звезде фанаты не заметили. Зато хейтеры не пустили возможности в очередной раз покритиковать знаменитость за внешность, макияж и, вообще, за то, что Собчак выглядит так, как выглядит.

«Это тяжелый люкс? Нам тут в Мытищах не разобраться без 100 грамм», — интересуется один из комментаторов.

Впрочем и заступники у возлюбленной режиссера Богомолова тоже нашлись. Они назвали ведущую харизматичной красоткой и посоветовали Собчак блокировать всех недовольных.

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Напомним, недавней новостью относительно Ксении стали сообщения о том, что она отказалась подавать на алименты для сына Платона. С Максимом Виторганом она, похоже, договорилась полюбовно.