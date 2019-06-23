Звездные разводы: почему Собчак не подала на алименты

У известных разведенок новая мода: не судиться с бывшими из-за денег, а договариваться полюбовно. Все-таки не чужие люди

Высокие отношения Ксении и Максима Виторгана

Пока жена Андрея Аршавина разводится с футболистом и бьется за алименты, другие женщины поддерживают новый тренд в шоу-бизнесе: никаких судебных баталий по поводу денег! И вовсе не потому, что их мужья не декларируют доход или не хотят платить — просто у них особые отношения. Разбираем феномен на примере двух самых громких разводов последнего времени.

Так уж вышло, что Ксения Собчак богаче и бывшего мужа, и нынешнего возлюбленного. Так, за прошлый год ее бывший Максим Виторган, согласно налоговой декларации, заработал 10 млн рублей. Этот на 3 млн больше, чем у «действующего» — режиссера Константина Богомолова за аналогичный период. Сама Ксюша недавно в интервью сообщила, что зарабатывает в месяц около 4 млн рублей. А мы не забываем, что на нее еще работают и инвестиции — депозиты и вложения в ценные бумаги.

Оформив официальный развод, обеспеченная дама Ксения Собчак договорилась с экс-супругом, что алименты в виде ежемесячных обязательных взносов он не платит, но участвует в воспитании Платона, в том числе и материально — оплачивает детский сад, школу, путешествия и т. п.

Кстати, у Платона двойная фамилия — Виторган-Собчак. «Я благодарна Максиму, что он разрешил дать сыну двойную фамилию. Это немножко длинно, и он нас проклянет, когда будет подписывать тетради. Но для меня было важно, чтобы сохранилась моя фамилия», — объясняла свою позицию Ксения Анатольевна.

Сейчас Ксения строит новый дом, где будет детская не только для Платона, но и для второго ребенка, о котором она мечтает. А еще она готовит бывшего и нынешнего мужей к новому этапу: перемирию. На фестивале «Кинотавр» этого не случилось: Максим и Константин делали вид, что не знают друг друга. Хорошо, что не подрались, как у них было однажды.

Счастливый развод Лизы Башаровой

После того как актер Марат Башаров в очередной раз избил жену, она с ним развелась. Марат был против, но Лиза настояла на официальном расторжении брака, так как муж отверг ее ультиматум — закодироваться от употребления алкоголя. И это самый странный развод в российском шоу-бизнесе.

Во-первых, живут экс-супруги… вместе. Марат Башаров купил несколько квартир в новостройке и объединил их во время ремонта: площадь более 100 кв. м позволяет беспроблемно сосуществовать и ему, и бывшей жене с сыном. Во-вторых, на выходные Лиза с 2-летним Марселем с удовольствием ездят в загородный дом Марата. В-третьих, актер много времени проводит с сыном, а с экс-супругой… ходит на концерты, в кино и рестораны. С Марселем в это время остается его бывшая теща. И алиментов Башаров не платит — он пообещал Лизе полностью обеспечивать ее и сына, и она поверила ему на слово.

«Марат теперь тратит намного больше денег на Лизу и Марселя, чем во время брака. Ни в чем не отказывает. И не употребляет алкоголь, по крайне мере рядом с Лизой и сыном, — рассказывает «Телепрограмме» знакомая семьи. — Он явно хочет сохранить эти отношения, и но тут решает женщина. Нового ухажера у Лизы нет. Она забрала трудовую книжку из банка, так как ее декрет заканчивается, но выходить на новую работу не собирается — Башаров не подпустит к сыну няню. И укатила с сыном на все лето в Доминикану. За счет Марата, конечно. В июле на празднование 3-летия сына Башаров планирует прилететь к ребенку».

Если бы Елизавета Башарова согласилась на официальные алименты, то они составили бы в среднем 60 тыс. руб. — официальные заработки у актера сравнительно небольшие. Теперь же она получает гораздо больше — минимум в два раза. Главное, Марат готов обеспечивать Елизавету и Марселя долго и полностью.