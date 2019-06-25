Дана Борисова заявила о психических проблемах Марины Хлебниковой

В звездной тусовке не утихают пересуды по поводу внешнего вида Марины Хлебниковой. Коллеги певицы по цеху считают, что она стала так плохо выглядеть из-за злоупотребления алкоголем. Нашлись также и те, кто встал на защиту Марины. В их числе оказалась Дана Борисова. Телеведущая не понаслышке знает, что такое наркотическая и алкогольная зависимость.

«У Марины нет проблемы под названием «алкоголизм». У нее проблемы с психикой. Хлебникова пила очень сильные транквилизаторы. Поэтому у нее такой внешний вид», – сообщила ведущая порталу teleprogramma.pro.

Дана готова помочь коллеге, она уже связалась с клиникой «Сабай», где сама проходила курс реабилитации. В клинике работают не только с зависимостями, но так же оказывают помощь людям, столкнувшимися с непростыми жизненными ситуациями.

Напомним, Марина очень тяжело переживает кончину своего первого супруга Антона Логинова. За несколько лет до смерти мужчина перенес инсульт и ему требовался специальный уход. Хлебникова взяла на себя все заботы о бывшем муже и перевезла его к себе домой, музыкант скончался в 2018 году.