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Дана Борисова заявила о психических проблемах Марины Хлебниковой

Ведущая напомнила, что певица тяжело переживает смерть бывшего мужа.

Дана Борисова заявила о психических проблемах Марины Хлебниковой
Дана Борисова вызвалась помочь Марине Хлебниковой. Фото: globallookpress.com

В звездной тусовке не утихают пересуды по поводу внешнего вида Марины Хлебниковой. Коллеги певицы по цеху считают, что она стала так плохо выглядеть из-за злоупотребления алкоголем. Нашлись также и те, кто встал на защиту Марины. В их числе оказалась Дана Борисова. Телеведущая не понаслышке знает, что такое наркотическая и алкогольная зависимость.

«У Марины нет проблемы под названием «алкоголизм». У нее проблемы с психикой. Хлебникова пила очень сильные транквилизаторы. Поэтому у нее такой внешний вид», – сообщила ведущая порталу teleprogramma.pro.

Дана готова помочь коллеге, она уже связалась с клиникой «Сабай», где сама проходила курс реабилитации. В клинике работают не только с зависимостями, но так же оказывают помощь людям, столкнувшимися с непростыми жизненными ситуациями.

Напомним, Марина очень тяжело переживает кончину своего первого супруга Антона Логинова. За несколько лет до смерти мужчина перенес инсульт и ему требовался специальный уход. Хлебникова взяла на себя все заботы о бывшем муже и перевезла его к себе домой, музыкант скончался в 2018 году.

«Пишут, что у меня лицо пьющего человека. Я переживала и до сих пор не восстановилась. Я постоянно работаю. Я – человек, который встает в десять утра и начинает что-то делать. Может пьющий человек так работать?» – пояснила Хлебникова.

Марине ХЛЕБНИКОВОЙ 53 ГОДА. ФОТО: @MARINA_HLEBNIKOVA_OFFICIAL.
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Дана БорисоваМарина ХлебниковаМарина Хлебникова алкоголизм

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Дана Борисова заявила о психических проблемах Марины Хлебниковой
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