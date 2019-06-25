«Пила транквилизаторы»: Дана Борисова рассказала, что происходит с Хлебниковой

Телеведущая, которая вылечилась от наркотической зависимости в клинике «Сабай», считает, что там могли бы помочь и певице.

Кажется, что в последние дни былая слава вернулась к легендарной певице 90-х Марине Хлебниковой. Правда, Рунет обсуждает не новые хиты исполнительницы, которая подарила нам «Дожди» и «Чашку кофию», а якобы ее пристрастие к алкоголю.

На защиту Хлебниковой встала телеведущая Дана Борисова. Еще вчера она сама призывала спасть Марину от водки, а сегодня ее мнение изменилось. Об этом Борисова рассказала корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко.

«У нее проблемы с психикой»

— Мы разговаривали с моей знакомой из программы «Привет, Андрей!» не меньше десяти минут. Она сказала, что у Марины нет проблемы под названием «алкоголизм». У нее проблемы с психикой. Хлебникова пила очень сильные транквилизаторы и сейчас их отменила. Поэтому ее так швыряет и у нее такой внешний вид.

Я хочу и готова помочь. Мне Марину очень жалко, тем более, что я эту ситуацию понимаю «от и до». Я забила тревогу. В клинике, где я проходила лечение от наркозависимости, готовы ее взять. Дело в том, что в «Сабай» разбирают именно тяжелые жизненные ситуации: умерла мама, конфликты с родителями (у Хлебниковой в октябре 2018 года умер первый муж, музыкант Антон Логинов. Утрату она переживает очень тяжело — Прим. Ред.). Я не могу ее отправить сама и платить из своего кармана — лечение дорогостоящее, около 300 тысяч рублей в месяц — поэтому я вышла с инициативой на телеканал «Россия»», — прокомментировала Дана Борисова.

«Внешний вид Марины произвел неизгладимое впечатление»

Дана рассказала, что свое мнение о том, что у Хлебниковой может быть алкогольная зависимость, составила по внешнему виду и отзывам звездных коллег.

— Я видела два месяца назад Марину в передаче Леонида Закашанского. Уже тогда были взысканы подозрения, что у нее проблемы с алкоголем. Кроме этого, я услышала призыв Шуры в шоу Насти Ивлеевой.

Ну и, конечно, неизгладимое впечатление на всех произвел внешний вид Марины в программе «Привет, Андрей», которая была посвящена Бари Алибасову. У всех сложилось впечатление, что у Хлебниковой есть данная проблема, — пояснила свою позицию телеведущая.

Исполнитель Шура, с подачи которого и начались разговоры, теперь отказывается разговаривать с журналистами на эту тему. Пиар-агент певца Павел Депершмидт заявил, что ситуацию с Хлебниковой они больше не комментируют. Сам Шура находится за пределами России и вернется в Москву только в июле.

Напомним, в шоу журналистки Анастасии Ивлеевой певец Шура заявил, что звездному эшелону нужно сбрасываться и лечить Марину Хлебникову от алкоголизма. Певицу заявление коллеги по цеху, мягко говоря, удивило. По мнению исполнительницы, если бы Шура действительно интересовался состоянием ее здоровья, то позвонил бы ей. А вместо реальной помощи он предпочел пойти на шоу.

В интервью порталу Teleprogramma.pro Хлебникова рассказала, что тяжело переживает смерть первого мужа. На фоне стресса она похудела на 8 килограммов — весила 41 кг при росте 160 см. Сейчас она только начинает приходить в норму: «Я хотя бы больше не плачу», — так Марина охарактеризовала свое состояние.