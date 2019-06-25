Актрису Аллу Покровскую похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с известной актрисой Аллой Покровской состоится 27 июня в 11.00 в Московском художественном театре. Известно, что отпевание пройдет в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. После траурной церемонии актрису похоронят на Троекуровском кладбище столицы, где покоятся многие звезды шоу-бизнеса, а также известные актеры.

Отметим, что о смерти Аллы Покровской сообщил ее сын, известный актер Михаил Ефремов. Он отметил, что в последние годы мать неважно себя чувствовала. Не так давно она оказалась в реанимации. Сын, по собственному признанию, приезжал к ней каждый день, сообщает канал «РЕН-ТВ».

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Алла Покровская снялась в нескольких десятках известных фильмов. Последней значимой работой для нее стала картина «Высоцкий: спасибо, что живой». В этой ленте она блистательно исполнила роль матери музыканта.

Отметим, что Михаил Ефремов — единственный сын Аллы Покровской. Он родился от брака с актером Олегом Ефремовым. Мужа актриса похоронила в далеком двухтысячном году.