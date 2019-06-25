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Михаил Ефремов назвал причину смерти Аллы Покровской

Известный актёр очень сильно переживает из-за ухода из жизни матери.

Михаил Ефремов назвал причину смерти Аллы Покровской
Михаил Ефремов назвал причины смерти матери/globallookpress.com

Актер Михаил Ефремов назвал причину смерти своей матери, прославленной актрисы Аллы Покровской. Женщина ушла из жизни в возрасте 81 года. По словам Ефремова, в последние годы его мать боролась с тяжелым недугом. Она мужественно сопротивлялась болезни, но, к сожалению, проиграла в этой войне. Как сказал актер, последние две недели он каждый день приезжал к маме в реанимацию.

Алла Покровская
Алле Покровской был 81 год/globallookpress.com

«У нее было очень много болезней. Скончалась она от сепсиса, заражения крови», — добавил он. Как считает актер, его мать могла бы жить, но врачи не могли сделать ей переливание крови из-за серьезной болезни печени. Женщина бы просто не выдержала этой процедуры, сообщает канал «РЕН-ТВ».

Алла Покровская — одна из самых известных актрис советского кинематографа. На ее счету десятки ролей в популярных картинах. Также она прославилась благодаря работе в театре. Одной из самых значимых ее работ последних лет жизни стали съемки в картине «Высоцкий: спасибо, что живой». В этой ленте она сыграла мать популярного барда.

Пока ничего неизвестно, когда и где пройдет прощание с известной актрисой. Сейчас ее единственный сын Михаил Ефремов решает этот вопрос. Добавим, что своего мужа Олега Ефремова актриса похоронила в далеком 2000 году.

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Алла ПокровскаяМихаил ЕфремовОлег ЕфремовУмерла Алла Покровская

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Михаил Ефремов назвал причину смерти Аллы Покровской
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