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Разгульная жизнь: Аршавин был замечен с блондинкой в ресторане

В настоящий момент у футболиста в разгаре бракоразводный процесс.

Разгульная жизнь: Аршавин был замечен с блондинкой в ресторане
Аршавин облюбовал ресторан на Крестовском/globallookpress.com

Экс-игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин провел время в ресторане на Крестовском острове в обществе неизвестной блондинки. Кем ему приходится эта девушка, пока не ясно. Интересно, что пара не стеснялась быть замеченной на публике. Футболист и его спутница выбрали очень многолюдное место для свидания. При этом они мило обнимались.

Андрей Аршавин
Аршавина после завершения карьеры часто можно увидеть в ресторанах с женщинами/globallookpress.com

Добавим, что ранее Андрея Аршавина уже видели в этом же ресторане, но в обществе других дам. Судя по всему, спортсмен после завершения карьеры, не обремененный семейными обстоятельствами, пустился во все тяжкие грехи, сообщает «Фонтанка».

Любопытно, что ранее Аршавину приписывали роман со стюардессой. Позже выяснилось, что девушка всего лишь решила сделать с бывшим футболистом совместный снимок на память. Она признавалась, что была в шоке от того внимания, которое оказала ей пресса.

Кстати, сейчас в жизни Андрея Аршавина непростой период. Как известно, футболист разводится со своей супругой Алисой Казьминой. Ранее девушка говорила, что футболист не хочет прописывать ни в одной из своих квартир их совместную двухлетнюю дочь. Из-за этого ребенка могут просто не взять в детский сад. Кстати, жена Аршавина в последнее время развернула активную деятельность в социальных сетях. Она публикует снимки совместной дочери с игроком и намекает, что именно ребенок —  главный судья в бракоразводном процессе.

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Тэги:

Алиса КазьминаАндрей АршавинСанкт-Петербург

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Разгульная жизнь: Аршавин был замечен с блондинкой в ресторане
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