Разгульная жизнь: Аршавин был замечен с блондинкой в ресторане

Экс-игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин провел время в ресторане на Крестовском острове в обществе неизвестной блондинки. Кем ему приходится эта девушка, пока не ясно. Интересно, что пара не стеснялась быть замеченной на публике. Футболист и его спутница выбрали очень многолюдное место для свидания. При этом они мило обнимались.

Добавим, что ранее Андрея Аршавина уже видели в этом же ресторане, но в обществе других дам. Судя по всему, спортсмен после завершения карьеры, не обремененный семейными обстоятельствами, пустился во все тяжкие грехи, сообщает «Фонтанка».

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Любопытно, что ранее Аршавину приписывали роман со стюардессой. Позже выяснилось, что девушка всего лишь решила сделать с бывшим футболистом совместный снимок на память. Она признавалась, что была в шоке от того внимания, которое оказала ей пресса.

Кстати, сейчас в жизни Андрея Аршавина непростой период. Как известно, футболист разводится со своей супругой Алисой Казьминой. Ранее девушка говорила, что футболист не хочет прописывать ни в одной из своих квартир их совместную двухлетнюю дочь. Из-за этого ребенка могут просто не взять в детский сад. Кстати, жена Аршавина в последнее время развернула активную деятельность в социальных сетях. Она публикует снимки совместной дочери с игроком и намекает, что именно ребенок — главный судья в бракоразводном процессе.