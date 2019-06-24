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Алиса Казьмина поделилась снимками подросшей дочери Аршавина

Есении уже два года и четыре месяца.

Алиса Казьмина поделилась снимками подросшей дочери Аршавина
Алиса Казьмина поделилась снимками дочери/instagram.com/arshavina_alisa/

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина вернулась в Instagram, в котором не публиковала записи больше года. Она выложила целую серию фотографий со своей двухлетней дочерью Есенией, которая родилась от брака с футболистом Андреем Аршавиным. Надо отметить, что девочка заметно подросла за последнее время.

На снимках Есения играет с куклами, а также фотографируется со своей мамой. Напомним, что в сентябре 2016 года Андрей Аршавин и Алиса Казьмина сыграли свадьбу. Уже в феврале следующего года на свет появилась Есения. В начале нынешнего года Алиса Казьмина сообщила, что давно не живет с Аршавиным и они развелись. Причиной она назвала его многочисленные измены.

Кстати, в прошлом году футболист завершил профессиональную карьеру. Он вернулся в Санкт-Петербург, где когда-то и делал первые шаги в большом футболе. Спортсмен много лет выступал за санкт-петербургский «Зенит». Сейчас Андрей Аршавин помирился со своей предыдущей гражданской супругой популярной телеведущей Юлией Барановской. От этой женщины у него трое детей. Он часто стал публиковать снимки с ребятами, которых берет на различные праздники.

Андрей Аршавин считается одним из лучших российских футболистов последнего десятилетия. Он выигрывал в составе сборной бронзу на чемпионате Европы. С «Зенитом» становился обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы.

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Алиса КазьминаАндрей АршавинЕсения АршавинаЮлия Барановская

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Алиса Казьмина поделилась снимками подросшей дочери Аршавина
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