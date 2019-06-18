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Джигарханян помолодел и посвежел после расставания с женой

В соцсети появилось новое фото 83-летнего мэтра.

Джигарханян помолодел и посвежел после расставания с женой
Армен Джигарханян приветствует поклонников. Фото: globallookpress.com

Громкий скандал, разгоревшийся вокруг развода Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской, наконец утих. Молодая пианистка продолжает появляться в развлекательных шоу и строит отношения с Прохором Шаляпиным.

Армен Борисович, между тем, предпочитает вести закрытый образ жизни. В прессе и на телевидении куда реже упоминают его имя, что полностью устраивает 83-летнего мэтра. Поклонники даже начали беспокоиться о том, как обстоят дела у народного артиста. Но, как выяснилось, с ним все в полном порядке.

Свежее фото Джигарханяна опубликовал его давний друг Артур Согомонян, который заботится об актере после его расставания с супругой. На снимке в Facebook артист позирует вместе с другом и его внуком. Он выглядит заметно посвежевшим и помолодевшим.

«У Армен Борисовича все в порядке, он сейчас больше занят восстановлением здоровья, окружен друзьями и близкими людьми… Ваша любовь продлевает Армен Борисовичу жизнь!» – обратился к поклонникам Согомонян.

Армен Джигарханян и его друзья. Фото из группы Артура Согомоняна в Facebook

В ответ преданные почитатели таланта актера вновь пожелали ему самого крепкого здоровья и прекрасного настроения. А Согомонян напомнил также, что судебное разбирательство с Цымбалюк-Романовской продолжается.

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Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяМолодая жена Джигарханяна
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Джигарханян помолодел и посвежел после расставания с женой
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