Ирина Пегова снова стала блондинкой

С наступлением лета и заслуженного после многомесячной работы, отдыха, Ирина Пегова решила заняться собой. Уехав из Москвы актриса приводит в норму свое душевное состояние и тело, принимая солнечные ванны и занимаясь йогой. Теперь же звезда решила немного преобразиться и внешне.

На своей странице в социальной сети Instagram Ирина поделилась снимком, на котором продемонстрировала свой новый цвет волос.

«Новый цвет !!!! Снова блондинка, чему я несказанно рада!» — прокомментировала актриса.

Подписчики, как истинные фанаты Ирины Пеговой ответили, что рады увидеть и принять своего кумира в любом виде. Но все же обновление пришлось по вкусу не всем.

«Темный цвет был лучше, освежает и морщин на лице не заметила. Блонд сразу все выдает, стали старше», — призналась одна из комментаторов.