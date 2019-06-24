НОВОСТИ

Ирина Пегова снова стала блондинкой

Преображение понравилось не всем поклонникам актрисы.

Ирина Пегова снова стала блондинкой
Ирина Пегова рада, что снова стала блондинкой. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

С наступлением лета и заслуженного после многомесячной работы, отдыха, Ирина Пегова решила заняться собой. Уехав из Москвы актриса приводит в норму свое душевное состояние и тело, принимая солнечные ванны и занимаясь йогой. Теперь же звезда решила немного преобразиться и внешне.

На своей странице в социальной сети Instagram Ирина поделилась снимком, на котором продемонстрировала свой новый цвет волос.

«Новый цвет !!!! Снова блондинка, чему я несказанно рада!» — прокомментировала актриса.

Подписчики, как истинные фанаты Ирины Пеговой ответили, что рады увидеть и принять своего кумира в любом виде. Но все же обновление пришлось по вкусу не всем.

«Темный цвет был лучше, освежает и морщин на лице не заметила. Блонд сразу все выдает, стали старше», — призналась одна из комментаторов.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

актрисазвездный отдыхИрина Пеговановый цвет волос

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ирина Пегова снова стала блондинкой
Интересно?
Поделись с друзьями: