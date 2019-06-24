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Королевские шутки: как Елизавета II разыграла мужа

Хотя в семье британского монарха главным шутником считается принц Филипп, Ее Величество не отказывала себе в удовольствии «потроллить» своего благоверного.

Королевские шутки: как Елизавета II разыграла мужа
Елизавета II высмеяла внешность мужа. Фото: Global Look Press

Несмотря на свое высокое положение, Елизавета II никогда не отказывала себе в удовольствии повеселиться. Королевский биограф рассказал, как она однажды разыграла принца Филиппа.

Супруг королевы часто подолгу находился в морских походах, во время которых всегда отпускал бороду. Однажды, когда он вернулся из длительного путешествия в 1957 году, Елизавета устроила ему забавный розыгрыш.

Об этом рассказал королевский эксперт и автор книги «Королева мира» Роберт Хардман. Ее Величество решила подшутить над «повышенной лохматостью» своего благоверного.

«Это был комичный момент, когда королева и герцог наконец воссоединились», — отмечает эксперт.

«Зная, что во время путешествий он отращивает бороду, она сделала так, чтобы все королевское окружение, включая ее саму, надели фальшивые бороды прямо перед тем, как в комнату вошел герцог», — цитирует книгу Хардмана Express.co.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что во время недавних скачек в Аскоте королеву рассмешил зять принцессы Анны.

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Королевские шутки: как Елизавета II разыграла мужа
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