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«Ваш дом — остров любви»: Лобода поблагодарила Пугачеву за прием

Певица вместе с 8-летней дочкой Евангелиной побывала в гостях у Примадонны.

«Ваш дом — остров любви»: Лобода поблагодарила Пугачеву за прием
Светлана Лобода (Фото: Борис Кудрявов/"ЭГ")

Светлана Лобода привела 8-летнюю дочь Евангелину в гости к Алле Борисовне. Среди приглашенных также был замечен юморист и шоумен Александр Ревва с наследницей Амели. Вместе с 5-летними двойняшками Лизой и Гарри девочки устроили импровизированные танцы. На личной страничке в Instagram певица поблагодарила Примадонну за радушный прием, опубликовав фотоотчет домашней вечеринки. В кадре рядом со Светланой запечатлен Александр Ревва с супругой Анжеликой, сама хозяйка дома — Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин и дизайнер Игорь Гуляев.

«Алла Борисовна, Максим — ваш дом — настоящий остров любви и счастья!! Спасибо за душевность и потрясающий вечер. Нам с Евочкой вчера было очень хорошо», — отметила Лобода.

Светлана Лобода
Светлана Лобода пришла в гости к Алле Пугачевой (Фото: Instagram.com/lobodaofficial)
Светлана Лобода на приеме у Аллы Пугачевой
Певица поделилась свежими снимками с приема (Фото: Instagram.com/lobodaofficial)

5-летняя Лиза Галкина сдружилась в дочкой Светланы Лободы Евангелиной и наследницей Александра Реввы Амели. В девичьей компании оказался и Гарри. Супруг Аллы Пугачевой,  телеведущий Максим Галкин, отметил, что дети устроили импровизированные танцы.

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Тэги:

Алла Пугачевазвездные детиМаксим ГалкинСветлана Лобода

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«Ваш дом — остров любви»: Лобода поблагодарила Пугачеву за прием
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