«Ваш дом — остров любви»: Лобода поблагодарила Пугачеву за прием

Светлана Лобода привела 8-летнюю дочь Евангелину в гости к Алле Борисовне. Среди приглашенных также был замечен юморист и шоумен Александр Ревва с наследницей Амели. Вместе с 5-летними двойняшками Лизой и Гарри девочки устроили импровизированные танцы. На личной страничке в Instagram певица поблагодарила Примадонну за радушный прием, опубликовав фотоотчет домашней вечеринки. В кадре рядом со Светланой запечатлен Александр Ревва с супругой Анжеликой, сама хозяйка дома — Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин и дизайнер Игорь Гуляев.

«Алла Борисовна, Максим — ваш дом — настоящий остров любви и счастья!! Спасибо за душевность и потрясающий вечер. Нам с Евочкой вчера было очень хорошо», — отметила Лобода.

5-летняя Лиза Галкина сдружилась в дочкой Светланы Лободы Евангелиной и наследницей Александра Реввы Амели. В девичьей компании оказался и Гарри. Супруг Аллы Пугачевой, телеведущий Максим Галкин, отметил, что дети устроили импровизированные танцы.