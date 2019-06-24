Лиза Галкина подружилась с дочкой Лободы и наследницей Реввы

Шоумен Максим Галкин опубликовал на личной страничке в Instagram свежий фотоотчёт. Супруг Аллы Борисовны отметил, что к ним в гости заезжали друзья, и так как в доме есть дети, не обошлось без игр и танцев. 5-летняя Лиза Галина сдружилась с дочкой украинской исполнительницы Светланы Лободы — Евангелиной и наследницей юмориста Александра Реввы — Амели. К девочкам присоединился и Гарри. Малыши устроили импровизированные танцы.

«К нам в гости заехали друзья. Дети были счастливы! На первой фотке подружки: Ева Лобода, Амели Ревва и Лиза Галкина, на второй их танцевальная импровизация, на третьей Ева, Амели, Лиза и Гарик. Всем хорошей недели!» — отметил Галкин.

В студии программы «Сегодня вечером» на Первом канале Максим Галкин рассказывал, что их дочь любит примерять мамины концертные шляпки. Девочка уже принимала участие в показе детской коллекции Галины Юдашкиной. На подиуме она появилась вместе с детьми Филиппа Киркорова — Аллой-Викторией и Мартином.