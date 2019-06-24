НОВОСТИ

Лиза Галкина подружилась с дочкой Лободы и наследницей Реввы

К играм девочек присоединился и 5-летний Гарри. Малыши устроили импровизированные танцы.

Лиза Галкина подружилась с дочкой Лободы и наследницей Реввы
Максим Галкин с дочкой Лизой (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Шоумен Максим Галкин опубликовал на личной страничке в Instagram свежий фотоотчёт. Супруг Аллы Борисовны отметил, что к ним в гости заезжали друзья, и так как в доме есть дети, не обошлось без игр и танцев. 5-летняя Лиза Галина сдружилась с дочкой украинской исполнительницы Светланы Лободы — Евангелиной и наследницей юмориста Александра Реввы — Амели. К девочкам присоединился и Гарри. Малыши устроили импровизированные танцы.

«К нам в гости заехали друзья. Дети были счастливы! На первой фотке подружки: Ева Лобода, Амели Ревва и Лиза Галкина, на второй их танцевальная импровизация, на третьей Ева, Амели, Лиза и Гарик. Всем хорошей недели!» — отметил Галкин.

В студии программы «Сегодня вечером» на Первом канале Максим Галкин рассказывал, что их дочь любит примерять мамины концертные шляпки. Девочка уже принимала участие в показе детской коллекции Галины Юдашкиной. На подиуме она появилась вместе с детьми Филиппа Киркорова — Аллой-Викторией и Мартином.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла Пугачевазвездные детиЛиза ГалкинаМаксим Галкин

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лиза Галкина подружилась с дочкой Лободы и наследницей Реввы
Интересно?
Поделись с друзьями: