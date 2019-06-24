Эксперт объяснил значение фирменного жеста Ольги Бузовой

Поклонники Ольги Бузовой, следящие за выступлениями и жизнью своего кумира, имеют удовольствие постоянно наблюдать один и тот же, ставший уже фирменным, жест — сложенные и поднятые над головой два пальца. Понятно, что делает это звезда намеренно, но в чем тогда его смысл?

Профайлер Игорь Степанов уверен, что никакой идеологии и смысла в нем не заложено – это просто часть имиджа. Другой вопрос – зачем он понадобился Ольге Бузовой. По словам эксперта, любые знаки и символы западают в память людям и делают их обладателей узнаваемыми людьми. Но чтобы они работали, показывать их нужно постоянно.

«У Ольги и ее команды есть понимание, что надо влиять на людей – и тогда неважно, что ты поешь», – рассказывает профайлер.

И получается, что фанатеют люди отнюдь не от музыки Бузовой, а от нее лично, и слушают не песни, а – ее. Известность Бузовой помогает ей двигаться дальше: она открывает кафе, выпускает одежду. Сам жест как-будто намекает — я – лидер, я выше всех.

Кстати, жест этот придумала, конечно, не Бузова и ее команда. В мировой культуре он существует не одно тысячелетие. Например, в индуизме – это символ приветствия, а у старообрядцев он означает двойственную природу Христа, пишет sobesednik.

больше по теме Ольга Бузова назвала свои основные достоинства Телеведущая ответила в своем блоге на вопросы подписчиков и привычно удивила ответами.

В некотором смысле, по словам профайлера Бузова тоже стоит за свою веру. Ведь она постоянно говорит о том, что она, девочка из народа смогла добиться успеха. И в этом ее противостояние с теми, кто постоянно пытается ее оскорбить и «изничтожить».

Конечно, самообладания певице и телеведущей не занимать. Она может стоически переносить все тяготы звездной жизни, а вот из колеи ее может вывести, обычная мелочь. Комары, например.