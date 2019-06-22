Ольга Бузова пожаловалась на комаров на лобном месте «Дома-2»

Телеведущая Ольга Бузова пожаловалась в сторис Instagram на комаров, которые не дают ей спокойной жизни на лобном месте проекта «Дом-2». «Я на съемочной площадке. У меня работа. Спонсор похода на лобное место аэрозоль от комаров, потому что по ночам там такие нереальные комары. А я такая вкусная. Меня вечно кусают. Пшыкаю хотя бы ноги», — заявила звезда.

Ольга Бузова также рассказала, что решила провести пятничный вечер дома. Звезда очень устала после съемок. При этом домой она вернулась в час ночи и, как она заметила, ей пока совершенно не хочется спать. Певица пожелала всем отличного веселья в «пятницу-развратницу», как она ее называет. Телеведущая отметила, что в субботу, 22 июня, ей предстоят новые съемки, поэтому просто необходимо восстановить силы.

больше по теме Бузова провоцирует слухи о романе с Кридом Певица показала нежные объятия с исполнителем за кулисами концерта.

Ольга Бузова уже много лет ведет проект «Дом-2», куда когда-то сама пришла еще никому не известной девушкой в качестве участницы. Надо отметить, что именно участие в этом шоу дало ей билет на большую сцену.

Сейчас Ольга Бузова одна из самых известных певиц в стране. В каждом городе страны на ее выступлениях полные залы поклонников. Своих фанатов певица называет «мои люди». Она безумно счастлива, что у нее такая огромная армия поклонников. Кстати, не так давно Бузова отмечала, что в Instagram число ее подписчиков приближается к пятнадцати миллионам.