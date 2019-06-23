Трамп назвал обвинения журналистки E в домогательствах фейком

Джин Кэрролл заявила, что инцидент произошел в 1995 или 1996 году, когда нынешний президент США занимался крупными застройками.

Джин Кэрролл, ведущая колонку советов в издании Е, заявила, что Дональд Трамп изнасиловал ее в 1995 или 1996 году. Президент США отмел все инсинуации в свой адрес, назвав их «фейковыми новостями».

По словам 75-летней журналистки, инцидент произошел более 20 лет назад, когда Трамп занимался крупными застройками, а она была известным автором статей и ведущей теле-шоу.

Отрывок из ее новой книги-мемуарах о случившемся с ней происшествии был опубликован в пятницу, 21 июня в журнале New York magazine. Кэрролл стала 16 по счету женщиной, обвинившей Трампа в домогательствах.

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Политик заявил, что никогда не встречался с Джин и инцидент никогда не имел места быть.

Кэрролл рассказала, что наткнулась на Трампа в супермаркете на Манхэттене и он попросил помочь ему выбрать в подарок нижнее белье для некой дамы. Потом шутки ради они решили, что неплохо бы комплект примерить.

Когда дверь раздевалки захлопнулась, Трапм прижал ее к стенке, сильно ударив головой, начал прижиматься губами к ее губам и продолжал совершать насильственные действия, пока ей, наконец, не удалось вырваться и убежать.

Джин не стала обращаться в полицию, так как опасалась негативных последствий. Свое признание она решила сделать только сейчас, после того, как политика обвинили другие потерпевшие.

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Трамп отреагировал на обвинения Кэрролл, назвав ее пиарщицей. «Я никогда не встречал этого человека в жизни. Она пытается продать новую книгу — это и есть мотив ее действий», — заявил он. «Ее следует продавать в секции художественной литературы», — добавил он.

Лидер США также назвал Джин «вышедшей в траж журналисткой», которая пытается «пиарить себя, продвигая фейковые новости».

В администрации Трампа также заявили, что обвинения были сфабрикованы, чтобы бросить тень на президента, а сам политик поинтересовался, не связана ли Кэрролл с его оппонентами из Демократической партии, пишет The National.