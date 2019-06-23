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Трамп назвал обвинения журналистки E в домогательствах фейком

Джин Кэрролл заявила, что инцидент произошел в 1995 или 1996 году, когда нынешний президент США занимался крупными застройками.

Трамп назвал обвинения журналистки E в домогательствах фейком
Дональд Трамп отрицает обвинения в изнасиловании. Фото: Global Look Press

Джин Кэрролл, ведущая колонку советов в издании Е, заявила, что Дональд Трамп изнасиловал ее в 1995 или 1996 году. Президент США отмел все инсинуации в свой адрес, назвав их «фейковыми новостями».

По словам 75-летней журналистки, инцидент произошел более 20 лет назад, когда Трамп занимался крупными застройками, а она была известным автором статей и ведущей теле-шоу.

Отрывок из ее новой книги-мемуарах о случившемся с ней происшествии был опубликован в пятницу, 21 июня в журнале New York magazine. Кэрролл стала 16 по счету женщиной, обвинившей Трампа в домогательствах.

Политик заявил, что никогда не встречался с Джин и инцидент никогда не имел места быть.

Кэрролл рассказала, что наткнулась на Трампа в супермаркете на Манхэттене и он попросил помочь ему выбрать в подарок нижнее белье для некой дамы. Потом шутки ради они решили, что неплохо бы комплект примерить.

Когда дверь раздевалки захлопнулась, Трапм прижал ее к стенке, сильно ударив головой, начал прижиматься губами к ее губам и продолжал совершать насильственные действия, пока ей, наконец, не удалось вырваться и убежать.

Джин не стала обращаться в полицию, так как опасалась негативных последствий. Свое признание она решила сделать только сейчас, после того, как политика обвинили другие потерпевшие.

Трамп отреагировал на обвинения Кэрролл, назвав ее пиарщицей. «Я никогда не встречал этого человека в жизни. Она пытается продать новую книгу — это и есть мотив ее действий», — заявил он. «Ее следует продавать в секции художественной литературы», — добавил он.

Лидер США также назвал Джин «вышедшей в траж журналисткой», которая пытается «пиарить себя, продвигая фейковые новости».

В администрации Трампа также заявили, что обвинения были сфабрикованы, чтобы бросить тень на президента, а сам политик поинтересовался, не связана ли Кэрролл с его оппонентами из Демократической партии, пишет The National.

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Дональд Трампобвинения в домогательствахобвинения в изнасилованиифейковые новости

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Трамп назвал обвинения журналистки E в домогательствах фейком
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