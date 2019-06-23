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Наталья Рудова высмеяла слухи о беременности

Время от времени в прессе появляются сообщения, что актриса ждет ребенка.

Наталья Рудова высмеяла слухи о беременности
Актриса Наталья Рудова Фото: globallookpress.com

35-летняя артистка Наталья Рудова тщательно скрывает свою жизнь от посторонних. Семья, романтические отношения, переживания – все держится в строгом секрете. Недавно она призналась в блоге, что ее Instagram почти не имеет отношения к реальной жизни.

И чем меньше знает общественность о знаменитости, тем больше слухов о ней рождается. Время от времени Наталье Рудовой приписывают беременность. Чаще всего это происходит после публикации ее фото. Накануне в своем блоге актриса решила похвастаться фигурой. Чтобы опередить возможные сплетни, она сама начала шутить о беременности, а затем добавила, что во всем виновата лишь съеденная на ночь выпечка.

«Наташа, покажи свой живот»… «Такую округлость может вызывать только ребеночек», «Наталья Рудова на 4-м месяце беременности».  «Наталья Рудова вчера съела 2 куска огромной пиццы!» — написала в блоге артистка.

Фигура Натальи Рудовой. Фото
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/p/BzC5PbLllrl/

Большинство поклонников заверили любимую актрису, что даже два куска пиццы ее никак не испортили.

«Нормально у вас все с животиком!! Естественно, красиво, а то прям смешно, как некоторые для фото или видео живот так втягивают», — прокомментировала пост Рудовой подписчица.

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Наталья Рудова высмеяла слухи о беременности
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