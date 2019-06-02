«Ничего общего с моей реальной жизнью»: Наталья Рудова откровенно высказалась об Instagram

Наталья Рудова сейчас отдыхает в Монако, откуда регулярно публикует солнечные фотографии. Обычно свои снимки российская актриса почти не комментирует и с подписчиками не откровенничает. Но сегодня, 2 июня, она решила сделать небольшое исключение, рассказав о своем отношении к блогу в Instagram.

По словам Натальи Рудовой, она никогда не будет публично рассказывать о личном, в отличие от других звезд шоу-бизнеса, для которых такая модель поведения – норма.

«Мой инстаграм, это всего лишь красивая картинка в вашей реальности. Практически ничего общего с моей реальной жизни он не имеет. Я не из тех людей, которые вываливают свое белье на головы совершенно незнакомых мне людей» — делится Рудова с подписчиками.

Актриса утверждает, что подписи к публикациям в блоге лишь отдаленно намекают на разные ситуации, с которыми она сталкивается в жизни. И посторонние люди могут лишь строить догадки на этот счет.

больше по теме Наталья Рудова провела пять часов в полиции из-за навязчивого поклонника Актриса стала жертвой преследователя.

«В большинстве своем я переживаю все внутри себя, и редко, вываливаю что-то на близких…Это мое право, мой выбор» — заявляет Наталья Рудова.

Если о себе, особенно о личной жизни, актриса говорить не любит, то публично вступиться за коллег может. Выражать свое мнение Наталья Рудова не боится. К примеру, недавно она резко высказалась о героинях выпуска «Осторожно, Собчак!», в эфире которого в адрес Ольги Бузовой поднялась волна негатива.