Лолите понравилось фото 48-летней Кудрявцевой в красном платье

Вместе с супругом хоккеистом Игорем Макаровым — 48-летняя Лера Кудрявцева — воспитывает дочку Машу. В интервью программе «Ты не поверишь!» знаменитость призналась, что с рождением малышки она стала больше времени проводить в кругу семьи. Так, с вечеринок и банкетов телеведущая уходит одной из первых, ссылаясь на ребенка, который ждет ее дома. Вместе с мужем и девятимесячной дочкой Лера отпраздновала свой день рождения в Майами. Пока Кудрявцева проводила майские каникулы в Штатах на съемочной площадке программы «Звезды сошлись» ее подменяла экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова.

На личной страничке в Instagram Лера Кудрявцева опубликовала свежее фото из недавней импровизированной фотосъёмки. В кадре супруга хоккеиста предстала в красном платье в пол. Примечательно, что образ телеведущей не оставила без внимания и украинская исполниетльница Лолита Милявская. Экс-возлюбленная Александра Цекало отметилась «лайком» под фото Леры Кудрявцевой на ее страничке в профиле. Кроме того, снимок знаменитости также оценили: Юлия Савичева, Наталья Подольская и Ирина Дубцова.

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Говоря о фигуре и стройности, ведущая программы «Секрет на миллион» призналась, что балует домашних десертами. Лера не скрывает: она не может представить, что когда-нибудь откажется от хлеба. Это мучное изделие знаменитость готова есть даже с макаронами.