НОВОСТИ

Лолите понравилось фото 48-летней Кудрявцевой в красном платье

Супруга хоккеиста Игоря Макарова поучаствовала в новой импровизированной фотосессии.

Лолите понравилось фото 48-летней Кудрявцевой в красном платье
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

Вместе с супругом хоккеистом Игорем Макаровым — 48-летняя Лера Кудрявцева — воспитывает дочку Машу. В интервью программе «Ты не поверишь!» знаменитость призналась, что с рождением малышки она стала больше времени проводить в кругу семьи. Так, с вечеринок и банкетов телеведущая уходит одной из первых, ссылаясь на ребенка, который ждет ее дома. Вместе с мужем и девятимесячной дочкой Лера отпраздновала свой день рождения в Майами. Пока Кудрявцева проводила майские каникулы в Штатах на съемочной площадке программы «Звезды сошлись» ее подменяла экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова.

На личной страничке в Instagram Лера Кудрявцева опубликовала свежее фото из недавней импровизированной фотосъёмки. В кадре супруга хоккеиста предстала в красном платье в пол. Примечательно, что образ телеведущей не оставила без внимания и украинская исполниетльница Лолита Милявская. Экс-возлюбленная Александра Цекало отметилась «лайком» под фото Леры Кудрявцевой на ее страничке в профиле. Кроме того, снимок знаменитости также оценили: Юлия Савичева, Наталья Подольская и Ирина Дубцова.

Лолита Милявская оценила образ Леры Кудрявцевой
Лолита не оставила без внимания свежий снимок Леры Кудрявцевой (Фото: Instagram.com/leratv)

Говоря о фигуре и стройности, ведущая программы «Секрет на миллион» призналась, что  балует домашних десертами. Лера не скрывает: она не может представить, что когда-нибудь откажется от хлеба. Это мучное изделие знаменитость готова есть даже с макаронами.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездный стильЛера КудрявцеваЛолита Милявская

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лолите понравилось фото 48-летней Кудрявцевой в красном платье
Интересно?
Поделись с друзьями: