Беспорядки в Грузии: что говорит Канделаки и как ситуация там отразится на россиянах

Как известно, вечером 20 июня в Тбилиси была организована масштабная акция протеста.

Поводом для недовольства грузинской оппозиции стала речь на русском языке, произнесенная российским депутатом Сергеем Гавриловым, а также то, что он занял во время заседания кресло спикера.

Несмотря на то, что российский депутат всего лишь занял то место, на которое его пригласила грузинская сторона, это вызвало бурю недовольства. В настоящее время ситуация в Грузии остается достаточно острой, митинги продолжаются.

О произошедшем высказались некоторые звезды шоу-бизнеса грузинского происхождения – например, Тина Канделаки и Роберт Стуруа.

Тина Канделаки: «Если мы будем поджигать мост с нашей стороны, он только быстрее сгорит»

Известная телеведущая высказала свое мнение о происходящем в Грузии на своем канале в Telegram, подчеркнув, что эта «многослойная провокация» – свидетельство провала. По мнению Тины Канделаки, акции протеста в Тбилиси вовсе не выражают отношения большинства жителей Грузии к России и россиянам.

Нынешние беспорядки – эхо признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, и этим сегодня пользуются геополитические конкуренты. Известно, что грузины всегда отличались своей тягой ко всему новому, открытостью и просвещенностью. Именно эти качества, как считает Канделаки, и использовали заинтересованные лица для того, чтобы разжечь конфликт.

Телеведущая убеждена: российский депутат Гаврилов вовсе не собирался отвечать на традиционное грузинское гостеприимство неблагодарностью, но его нельзя было нарушать и тем активистам, которые поддались на манипуляции.

Как считает Тина Канделаки, нашим двум странам нельзя жечь соединяющие их мосты: «Если мы будем поджигать мост с нашей стороны, он только быстрее сгорит».

Роберт Стуруа: «Нет больше Грузии»

Российский и грузинский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа с горечью констатировал на своей странице в Facebook: «Злой дух победил… нацисты празднуют: нет больше Грузии».

Как происходящее может отразиться на российских туристах в Грузии

По данным сайта Ростуризма, в настоящее время на территории Грузии отдыхает примерно 1,5 тысячи туристов из России, приехавших в эту страну по линии туроператоров. Представители ведомства заверили, что все эти туристы будут возвращены на Родину планово, в срок до 8 июля, в соответствии с выписанными билетами.

Сколько в Грузии самостоятельных туристов – пока точно неизвестно. Ранее Ростуризм рекомендовал российским туристическим компаниям временно прекратить продажу туров в эту страну до тех пор, пока остановка не нормализуется.

Владимир Джабаров советует пока воздержаться от поездок в Грузию: «Зачем рисковать?»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров порекомендовал нашим соотечественникам пока воздержаться от поездок в Тбилиси: «Зачем рисковать? Пусть сначала грузинские власти урегулируют ситуацию».

При этом Джабаров подтвердил, что в последнее время Грузия стала одним из наиболее популярных направлений для отдыха россиян.

Как протесты в Грузии могут повлиять на российских предпринимателей, ведущих там бизнес?

Согласно рейтингу Всемирного банка Doing Business, в 2018 году Грузия оказалась на 9-м месте по простоте и легкости ведения бизнеса. В то же время Россия заняла лишь 31-е место.

Товарооборот между нашими странами за прошлый год вырос на 25%, теперь его объемы превышают миллиард долларов. При этом экспорт российских товаров больше импорта в два с лишним раза.

Вот только несколько примеров удачного сотрудничества крупных представителей бизнеса: производитель «Боржоми», как известно, принадлежит «Альфа-групп». Российский банк ВТБ владеет грузинским банком VTB Georgia. Энергетическому холдингу ИНТЕР РАО ЕЭС принадлежит основная доля тбилисской сети «Теласи», этот же холдинг владеет и грузинской теплоэлектростанцией, которая снабжает электроэнергией почти всю страну.

Грузины разочарованы и возмущены приостановкой потока российских туристов

Одна из самых серьезных статей экономики Грузии – туризм. И в сложившейся ситуации, когда поток туристов из России приостановлен, у жителей Грузии, занятых в сфере туризма, ожидаемо возникают чувства разочарования и возмущения. Такое положение дел, без сомнения, негативно отразится на туристическом бизнесе.

Остается надеяться на здравый смысл и благоразумие грузинского народа и властей. Уже давно понятно, что сделать наши государства чужими не получится – слишком тесно переплелись связи между нашими народами.