НОВОСТИ

Шаляпин хотел бы пожить вместе с Арменом Джигарханяном

Музыкант заявил, что помогал бы народному артисту, как родному дедушке.

Шаляпин хотел бы пожить вместе с Арменом Джигарханяном
Шаляпин смог бы жить одновременно с Цымбалюк-Романовской и с Джигарханяном/globallookpress.com

Певец Прохор Шаляпин стал гостем программы «Секрет на миллион» на канале НТВ. В студии у Леры Кудрявцевой он объяснил, почему не переезжает жить к пианистке из Киева, своей нынешней возлюбленной Виталине Цымбалюк-Романовской. «Вообще-то у нее в шикарной квартире прописан народный артист России Армен Джигарханян. Он может вернуться в любой момент. Если честно, я не боюсь, если он вдруг придет. Я бы даже пожил втроем, честно. Мне хочется прикоснуться к легенде. Джигарханян — мой любимый артист. Мы бы помогали дедушке, как родному человеку», — заявил Прохор Шаляпин.

Прохор Шаляпин
Шаляпин хотел бы жить с Джагарханяном/globallookpress.com

В студии программы также появилась и его нынешняя подруга Виталина Цымбалюк-Романовская. По ее словам, Шаляпин сложный, но очень искренний человек, с которым ей очень интересно. «Они с моим бывшим мужем на самом деле чем-то похожи, несмотря на большую разницу в возрасте. Оба ведут себя порой как маленькие дети», — заметила она.

По словам Цымбалюк-Романовской, Шаляпин не переезжает в ее квартиру на Рублевке, где, кстати, Джигарханян прожил всего месяц, а потом подал на развод, потому что у нее нет для него даже шкафов. Кроме того, у возлюбленных нет необходимости жить под одной крышей. Им нравится быть друг у друга дома набегами.

«Я не хочу быть в отношениях с Прохором слабой женщиной, как было в предыдущем браке. Сейчас мы мечтаем о совместных детях. С Арменом Борисовичем тоже задумывались одно время о ребёнке, но, если честно, было уже поздно в силу его возраста. После его второго инсульта я бы точно не потянула мужа и ребенка одновременно. Я итак круглосуточно обслуживала бывшего супруга, выполняя все его прихоти», – заявила она.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяПрограмма "Секрет на миллион"Прохор Шаляпин

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шаляпин хотел бы пожить вместе с Арменом Джигарханяном
Интересно?
Поделись с друзьями: