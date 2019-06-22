Шаляпин хотел бы пожить вместе с Арменом Джигарханяном

Певец Прохор Шаляпин стал гостем программы «Секрет на миллион» на канале НТВ. В студии у Леры Кудрявцевой он объяснил, почему не переезжает жить к пианистке из Киева, своей нынешней возлюбленной Виталине Цымбалюк-Романовской. «Вообще-то у нее в шикарной квартире прописан народный артист России Армен Джигарханян. Он может вернуться в любой момент. Если честно, я не боюсь, если он вдруг придет. Я бы даже пожил втроем, честно. Мне хочется прикоснуться к легенде. Джигарханян — мой любимый артист. Мы бы помогали дедушке, как родному человеку», — заявил Прохор Шаляпин.

В студии программы также появилась и его нынешняя подруга Виталина Цымбалюк-Романовская. По ее словам, Шаляпин сложный, но очень искренний человек, с которым ей очень интересно. «Они с моим бывшим мужем на самом деле чем-то похожи, несмотря на большую разницу в возрасте. Оба ведут себя порой как маленькие дети», — заметила она.

По словам Цымбалюк-Романовской, Шаляпин не переезжает в ее квартиру на Рублевке, где, кстати, Джигарханян прожил всего месяц, а потом подал на развод, потому что у нее нет для него даже шкафов. Кроме того, у возлюбленных нет необходимости жить под одной крышей. Им нравится быть друг у друга дома набегами.

«Я не хочу быть в отношениях с Прохором слабой женщиной, как было в предыдущем браке. Сейчас мы мечтаем о совместных детях. С Арменом Борисовичем тоже задумывались одно время о ребёнке, но, если честно, было уже поздно в силу его возраста. После его второго инсульта я бы точно не потянула мужа и ребенка одновременно. Я итак круглосуточно обслуживала бывшего супруга, выполняя все его прихоти», – заявила она.