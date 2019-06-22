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Отец Прохора Шаляпина 20 лет провел в психиатрической больнице

Музыкант признался, что сам чуть не наложил на себя руки из-за родственника.

Отец Прохора Шаляпина 20 лет провел в психиатрической больнице
Прохор Шаляпин рассказал об отце/globallookpress.com

Музыкант Прохор Шаляпин в студии программы «Секрет на миллион» на канале НТВ рассказал о своем отце. Мужчина 20 лет провел в психиатрической больнице. Он умер в этом году от цирроза печени. По словам певца, много лет назад папа напал с ножом на сотрудника правоохранительных органов. Он сильно поранил его, и тот находился на грани жизни и смерти.

Прохор Шаляпин
Отец Шаляпина 20 лет провел в клинке/globallookpress.com

«Мы сделали отцу справку и отправили его в психиатрическую больницу. Иначе он бы попал в тюрьму. Это было нашей ошибкой. Мы сломали ему жизнь. Он то выходил из клиники, то возвращался. В больнице отец сдружился с какой-то медсестрой. Та посоветовала ему продать квартиру матери. Она хотела пустить его жить к себе. Он пришел домой и избил мою бабушку», — рассказал Прохор Шаляпин.

Как отметил музыкант, он возненавидел отца за его действия. При этом скоро об этой истории узнала пресса. Шаляпин сказал, что журналисты его буквально размазали. Его обвиняли, что он запрятал отца в психиатрическую клинику, хотя тому действительно там было и место.

«Отец всю жизнь издевался над нашей семьей. Когда он умер, то у меня в душе была полная пустота. Уже на следующий день я дал концерт. Никогда не прощу ему, как он унижал меня в детстве и бил мою мать. Как он воткнул в горло нож моей собаке и она умирала у меня на глазах. Я сам чуть не наложил на себя руки», — сказал музыкант.

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Лера КудрявцеваПрограмма "Секрет на миллион"Прохор Шаляпин

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Отец Прохора Шаляпина 20 лет провел в психиатрической больнице
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