Сергей Пенкин совершает вечерний променад по Москве на самокате

Известный певец и музыкант Сергей Пенкин серьезно занялся спортом. Композитор поддерживает форму при помощи самоката, на котором разъезжает по вечерней Москве. В Instagram он разместил соответствующий снимок. «Катаюсь в «Лужниках». Замечательный чудесный вечер. Всем приятного времяпрепровождения», — отметил певец.

Интересно, что несколько недель назад на своей страничке Пенкин уже выкладывал снимок на самокате. Судя по всему, этот вид транспорта прочно вошел в его жизнь. Музыканту катание доставляет истинное удовольствие.

Отметим, что при жизни Сергей Пенкин дружил с Юлией Началовой, которая скончалась в одной из московских клиник в середине марта. Он прекрасно знал, что у нее серьезные проблемы со здоровьем. Вместе они принимали участие в съемках проекта «Один в один!». Музыкант рассказывал, как из-за болей звезда не могла надеть на ноги каблуки. Певец настаивал, чтобы она не истязала себя, а носила удобную обувь во время съемок.

Пенкин также всегда считал и говорил, что Юлия Началова так до конца и не реализовала свой потенциал. Он уверен, что она бы еще не один год радовала своим творчеством коллег, а также своих многочисленных поклонников.