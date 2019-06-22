Опасная поездка: Топурия с дочерью сейчас находятся в Грузии

Исполнительница приехала в страну буквально за несколько дней до волнений в Тбилиси.

Несколько дней назад певица Кети Топурия и ее бывший супруг Лев Гейхман решили устроить в честь 4-летия дочери Оливии большой праздник. Торжество состоялось в Грузии в курортном городке Цхнети.

Для девочки и ее друзей подготовили насыщенную программу: на вечеринке выступали аниматоры, которые устраивали конкурсы, на столе было множество угощений на любой вкус, а в финале праздника всех порадовал мини-салют.

Кстати, в Цхнети день рождения Оливии отмечают не первый раз. Однако в этом году Топурия выбрала крайне неудачное время для поездки. Буквально через несколько дней в Тбилиси начались массовые беспорядки.

Президент России Владимир Путин в связи со сложившей ситуацией запретил авиаперевозки в Грузию. Указ вступает в силу 8 июля. Топурия вместе с дочерью и бывшим супругом все еще находятся на территории этой страны. Опасность состоит в том, что курортный городок Цхнети располагается недалеко от столицы Тбилиси, где и происходят волнения.

Пока официальных комментариев от Топурии по поводу ситуации в Грузии не поступало.