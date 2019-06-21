Кети Топурия встретилась с экс-супругом на дне рождения дочери

Кети Топурия организовала веселый день рождения для своей дочери. Оливии исполнилось четыре года. Именинница вместе с мамой и папой повеселились на вечеринке в Цхнети недалеко от грузинской столицы.

Топурия позвала друзей Оливии на праздник. Детей ждал сладкий стол и развлекательная программа с ростовыми куклами. Аниматоры оделись в костюмы героев русских и зарубежных мультфильмов.

Именинница во время вечеринки меняла наряды. Сначала Оливия веселилась в розовом платьице, а потом выбрала разноцветную пачку. Завершилась вечеринка салютом, сообщает «СтарХит».

На празднике присутствовал отец девочки Лев Гейхман. Кети Топурия рассталась с бизнесменом, когда их дочери было два года. В интервью Регине Тодоренко певица призналась, что сохраняет с экс-супругом дружеские отношения. Пара рассталась потому, что чувства угасли. Никаких разногласий между Топурией и Гейхманом не было.

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Лев Гейхман обожает проводить время с дочерью. Бизнесмен проводит каждые выходные с наследницей, а иногда забирает её к себе. Кети Топурия хорошо проводит время с бывшим мужем, но не надеется на воссоединение.