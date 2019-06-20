Бузова подобрала шесть стильных образов для лета

Ольга Бузова ранее заверяла, что считает свое тело идеальным. Недавно она призналась, что слукавила. После развода с Дмитрием Тарасовым девушка даже подумывала увеличить грудь с помощью пластики, но в итоге так этого и не сделала. Теперь она призывает и других представительниц прекрасного пола любить себя и не ложиться под нож из-за глупых комплексов. Поющая телеведущая любит экспериментировать, поэтому не раз меняла прическу и играла со стилем в одежде.

Так на днях Бузова вспомнила, какой была 15 лет назад. Тогда, участвуя в «Доме-2», она старалась быть модной. Девушка носила джинсы-клеш с широким поясом, из-под которых выглядывало нижнее белье, любила короткие кофты и остроносые туфли. Теперь у звезды архивные видео тех времен вызывают лишь улыбку. Но и она сейчас любит выглядеть эпатажно и может появиться на публике в «голом» платье, джинсах с разрезами в самых пикантных местах или наоборот, выбрать строгий костюм для конференции, чтобы никого не провоцировать.

У Ольги миллионы поклонников, которые готовы ей подражать. С наступлением лета артистка решила собрать шесть стильных образов для жарких дней и показала их подписчикам своей страницы в Instagram. Для прогулки по городу она выбрала полосатое платье, похожее по фасону на сорочку, которую дополнила соломенной шляпой. Также звезда предстала в шортах горчичного оттенка и белой блузке с открытыми плечами. Не оставила в стороне Бузова и коктейльное платье на тонких бретельках и небольшим разрезом до бедра.

Так как в теплую погоду хочется чувствовать себя комфортно и можно показать свои длинные ноги, она примерила два вида джинсовых шорт, которые сочетала с розовым боди и футболкой с принтом. Шестой образ получился лаконичным и освежающим: белые бриджи и майка неонового цвета. «В этом сезоне я выбрала все самые актуальные и остромодные летние новинки! Оранжевое платье, которое придает моему образу мгновенный шик или такие модные вещи, как неон», — поделилась Бузова. Поклонникам пришелся по вкусу выбор певицы.