Виктория Лопырева рассказала фанатам о своем размере ноги

Модель Виктория Лопырева, несмотря на то, что всего четыре месяца назад стала мамой, не стала затворницей. Она уже активно принимает участие в общественных мероприятия, колесит по миру, не отказывает себе в удовольствии посниматься в, порой, откровенных фотосессиях. И, конечно, модель общается со своей многотысячной армией поклонников.

Накануне в сторис своего Instagram Вака ответила часто задаваемые вопросы фанатов, которых интересует каждая мелочь. Так, в шутливой форме звезда рассказала о своем размере ноги.

больше по теме Виктория Лопырева впервые показала лицо четырехмесячного сына Модель запечатлела маленького Марка Лионеля на коленях у папы.

«Вы часто меня спрашиваете, какой у меня размер ноги: 42-й или 45-й? Вы что, товарищи, давайте не будем мелочиться – 47-й! А свой родной 39-й я ношу по праздникам», — отмечает Вика.

Другой часто задаваемый вопрос молодой маме, когда она успевает фотографироваться с грудным малышом, на кого оставляет на время съемок и, вообще, как обычно, критикуют Лопыреву за то, что проводит с малышом мало времени. Также, шутя, модель ответила, что ее снимает сын, поскольку научился это делать.

больше по теме Виктория Лопырева откровенно высказалась о пластике Светская львица призналась, что ей очень этого хотелось.

«И, знаете, мы с ним отлично сработались!» — рассказывает красавица.

В заключении модель поблагодарила хейтеров и хейтерш за пристальное внимание к своей персоне, которые не ленятся просматривать сторис звезды.

«Не скучайте, дорогие мои, дальше будет еще интересней», — пообещала Виктория.