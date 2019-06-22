Виктория Лопырева рассказала фанатам о своем размере ноги

Модель Виктория Лопырева, несмотря на то, что всего четыре месяца назад стала мамой, не стала затворницей. Она уже активно принимает участие в общественных мероприятия, колесит по миру, не отказывает себе в удовольствии посниматься в, порой, откровенных фотосессиях. И, конечно, модель общается со своей многотысячной армией поклонников.
Накануне в сторис своего Instagram Вака ответила часто задаваемые вопросы фанатов, которых интересует каждая мелочь. Так, в шутливой форме звезда рассказала о своем размере ноги.
«Вы часто меня спрашиваете, какой у меня размер ноги: 42-й или 45-й? Вы что, товарищи, давайте не будем мелочиться – 47-й! А свой родной 39-й я ношу по праздникам», — отмечает Вика.
Другой часто задаваемый вопрос молодой маме, когда она успевает фотографироваться с грудным малышом, на кого оставляет на время съемок и, вообще, как обычно, критикуют Лопыреву за то, что проводит с малышом мало времени. Также, шутя, модель ответила, что ее снимает сын, поскольку научился это делать.
«И, знаете, мы с ним отлично сработались!» — рассказывает красавица.
В заключении модель поблагодарила хейтеров и хейтерш за пристальное внимание к своей персоне, которые не ленятся просматривать сторис звезды.
«Не скучайте, дорогие мои, дальше будет еще интересней», — пообещала Виктория.