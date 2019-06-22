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Виктория Лопырева рассказала фанатам о своем размере ноги

Модель ответила на вопросы подписчиков в ее Instagram.

Виктория Лопырева рассказала фанатам о своем размере ноги
Виктория Лопыева пообщалась со своими подписчиками. ФОТО: INSTAGRAM.COM/LOPYREVAVIKA

Модель Виктория Лопырева, несмотря на то, что всего четыре месяца назад стала мамой, не стала затворницей. Она уже активно принимает участие в общественных мероприятия, колесит по миру, не отказывает себе в удовольствии посниматься в, порой, откровенных фотосессиях. И, конечно, модель общается со своей многотысячной армией поклонников.

Накануне в сторис своего Instagram Вака ответила часто задаваемые вопросы фанатов, которых интересует каждая мелочь. Так, в шутливой форме звезда рассказала о своем размере ноги.

«Вы часто меня спрашиваете, какой у меня размер ноги: 42-й или 45-й? Вы что, товарищи, давайте не будем мелочиться – 47-й! А свой родной 39-й я ношу по праздникам», — отмечает Вика.

Виктория Лопырева дома. Фото
Виктория Лопырева сказала, какой у нее размер ноги. ФОТО: INSTAGRAM.COM/LOPYREVAVIKA

Другой часто задаваемый вопрос молодой маме, когда она успевает фотографироваться с грудным малышом, на кого оставляет на время съемок и, вообще, как обычно, критикуют Лопыреву за то, что проводит с малышом мало времени. Также, шутя, модель ответила, что ее снимает сын, поскольку научился это делать.

«И, знаете, мы с ним отлично сработались!» — рассказывает красавица.

В заключении модель поблагодарила хейтеров и хейтерш за пристальное внимание к своей персоне, которые не ленятся просматривать сторис звезды.

«Не скучайте, дорогие мои, дальше будет еще интересней», — пообещала Виктория.

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Виктория Лопырева рассказала фанатам о своем размере ноги
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